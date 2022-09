Ethereum Merge peut déclencher une forte volatilité, prévient le PDG de BitMEX | Cryptomonnaie

La fusion Ethereum est l’un des événements les plus attendus de l’espace crypto cette année. Pour cette raison, les entreprises de cryptomonnaie sont à l’affût de tout contretemps qui pourrait survenir lorsque le réseau Ethereum nouvellement mis à niveau prend vie.

Dans une interview avec Cointelegraph, Alexander Höptner, PDG de l’échange de crypto BitMEX, a partagé comment leur plateforme de trading se prépare pour la fusion, a parlé du potentiel d’adoption institutionnelle après la transition vers la preuve de participation (PoS) et a donné son avis sur Bitcoin (BTC) et Ether (ETH).

Selon Höptner, en plus de cocher toutes les cases sur les préparatifs standard de l’entreprise avant les grands événements, la chose la plus importante est de prêter une attention particulière à ce qui pourrait arriver et de s’assurer que leurs services fonctionnent. Il expliqua:

« Vous devez juste, disons, être éveillé et voir ce qui se passe. Il y a une chance pour une volatilité élevée. Et vous devez donc vous assurer que vos services sont opérationnels. […] Nous ne prévoyons pas de perturbations majeures en dehors de la volatilité. »

Interrogé sur les fourches potentielles de preuve de travail (PoW), l’exécutif de BitMEX a déclaré qu’une fourche sera bonne tant qu’elle sera soutenue par une communauté forte. Höptner a souligné qu’un risque majeur pour les fourches est de ne pas avoir suffisamment de support des mineurs.

Un autre sujet abordé lors de l’interview est la question de l’adoption institutionnelle après la fusion. Alors que les principaux acteurs intensifient leurs services ciblant les acteurs institutionnels, le PDG de BitMEX estime qu’un PoS Ethereum est plus attrayant pour les organisations car il aborde le récit environnemental qui préoccupe principalement les institutions. Il a dit que:

« Je suis absolument sûr que cela poussera davantage à l’adoption institutionnelle et également à l’adoption par le marché de masse, car la génération actuelle accorde généralement une attention particulière à l’efficacité globale, au développement environnemental. »

L’exécutif a également noté que les grands acteurs financiers s’adonnent déjà à la cryptomonnaie, principalement avec BTC et ETH. Il a déclaré que de nombreuses institutions proposent déjà 1 à 2% de crypto dans les portefeuilles, et Höptner pense que cela va encore augmenter.

Contrairement à la croyance populaire selon laquelle le marché est actuellement dans un hiver crypto, le PDG de BitMEX a partagé la conviction de son équipe que ce que l’industrie connaît actuellement n’est pas un marché baissier mais plutôt une légère correction souvent observée dans la finance traditionnelle. Il a dit que:

« Auparavant, il y avait beaucoup de surchauffe sur le marché. L’argent était trop bon marché, et c’est maintenant une légère correction, mais nous sommes très optimistes sur Bitcoin, très optimistes sur ETH, en particulier pour la preuve de participation.

Dans l’ensemble, Höptner estime que la fusion Ethereum est un développement positif dans l’industrie et a réitéré que son équipe est optimiste quant à la valeur de l’ETH. Le PDG a également souligné qu’Ethereum a une communauté très solide et que l’ETH pourrait éventuellement dépasser le BTC. « Je pense que cela peut certainement, disons, dépasser Bitcoin en termes de croissance relative », a-t-il déclaré.