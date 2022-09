Le prix de Polkadot devrait réaliser des gains de 10% pour la semaine alors que le monde est en deuil | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot s’échange de 3% plus haut le jour où le dollar recule.

Le prix DOT pourrait voir un gain hebdomadaire de plus de 13% vers la fin de la cloche d’ouverture.

Alors que le monde pleure le décès de la reine Elisabeth, il semble que les centres commerciaux de Londres désendettent leurs achats de dollars.

Le prix de Polkadot (DOT) augmente encore de 3 % au cours de la séance de négociation européenne alors que les marchés réévaluent la situation et que la reine d’Angleterre décède. Les positions sont quadrillées à tous les niveaux avec le dollar sur le dos, ouvrant la voie aux crypto-monnaies pour augmenter. Le prix DOT pourrait être sur le point de dépasser un grand plafond technique ouvrant une nouvelle expansion dans la semaine à venir.

Le prix DOT pourrait continuer à grimper vers 10 $

Le prix de Polkadot monte en flèche alors que le dollar recule complètement et ouvre un large éventail d’actions et de crypto-monnaies. Pour Polkadot, cela indique une progression vers le pivot mensuel et la moyenne mobile simple sur 55 jours à 7,82 $. Ce niveau sera la clé à l’avenir dans la semaine prochaine et au cours du week-end.

Le prix DOT pourrait être fixé pour un rallye stupéfiant jusqu’à 10,35 $ dans un mouvement audacieux mais faisable qui pourrait apporter un potentiel de hausse supplémentaire de 31 %. Cela dépendrait de deux éléments: si les haussiers pouvaient clôturer l’action des prix dimanche au-dessus du pivot mensuel et du SMA de 55 jours à 7,82 $, et si le dollar s’affaiblit encore plus lundi, alors que le gouvernement britannique émet une éventuelle semaine entière de deuil . Dans un tel cas, le plus haut d’août et 10,35 $ pourraient entrer en jeu si ces deux éléments sont remplis.

Graphique journalier DOT/USD

Le risque à la baisse, bien sûr, pourrait être que le mouvement qui se déroule aujourd’hui soit effacé lundi une fois que les commerçants et les marchés se seront à nouveau concentrés sur des questions plus banales. Cette décision aujourd’hui est purement sentimentale, et due au fait que plusieurs fonds spéculatifs et banques suivent des scénarios prédéfinis et déchargent leurs positions parce qu’une grande personnalité politique est décédée ou qu’une guerre a éclaté. Les commerçants verront probablement de gros rachats dans ces positions longues en dollars lundi, le prix du DOT s’effondrant à 7,00 $.