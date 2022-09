First Mover Asia: Enforcement met en évidence une chute chargée pour les régulateurs financiers; Bitcoin détient plus de 19 000 $ | Cryptomonnaie

La Corée du Sud, la Thaïlande et Singapour aborderont les actions en justice, la législation et d’autres questions dans les mois à venir.

Prix: Bitcoin a tenu son dernier perchoir à plus de 19 000 $, malgré les derniers commentaires bellicistes des responsables de la Réserve fédérale.

Insights: Les régulateurs financiers en Asie font face à une saison d’automne de calcul cryptomonnaie.

Bitcoin (BTC) : 19 375$ +0,8%

Éther (ETH) : 1 638 $ + 0,8 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 006,18 +0,7 %

Or : 1 729 $ l’once troy + 1,2 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,29 % + 0,03

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin détient plus de 19 000 $

De James Rubin

Bitcoin a passé une deuxième journée consécutive fermement ancrée au-dessus de sa ligne de support la plus récente de 19 000 $.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait récemment à plus de 19 350 $, soit près d’un point de pourcentage de plus qu’il y a 24 heures, alors que les investisseurs pesaient les derniers commentaires bellicistes des responsables de la banque centrale américaine. Avec seulement quelques blips, le bitcoin a passé une grande partie des deux dernières semaines à plus de 19 000 $.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière et jeton de la blockchain Ethereum, a récemment changé de mains au-dessus de 1 600 $, en hausse de 0,8 % par rapport à la veille. La fusion d’Ethereum, qui fera passer le protocole de la preuve de travail à un protocole de preuve de participation plus économe en énergie, et qui a enthousiasmé les investisseurs, est dans environ une semaine.

D’autres altcoins majeurs ont passé une grande partie de la journée dans le vert avec LINK et SOL récemment en hausse de plus de 8% et 5%, respectivement.

Les prix de la cryptomonnaie ont suivi une tendance récente dans le suivi des actions, qui ont clôturé en hausse jeudi. Le Nasdaq à forte composante technologique, le S&P 500, qui a une grande composante technologique, et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ont tous grimpé de plus d’un demi-point de pourcentage alors que les marchés ne semblaient pas troublés par les dernières déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, qui a réitéré le l’engagement de la banque à maîtriser l’inflation jeudi lors d’un événement organisé par le groupe de réflexion libertaire, l’Institut Cato. « L’histoire met fortement en garde contre un assouplissement prématuré de la politique », a déclaré Powell.

La publication la semaine prochaine du dernier indice des prix à la consommation (IPC) montrera si la Fed a fait des progrès dans sa lutte contre l’inflation, bien que la plupart des observateurs de la politique monétaire s’attendent à ce que la banque augmente ses taux d’intérêt de 75 points de base pour la troisième fois consécutive. Face à la flambée des prix sur tout le continent, la Banque centrale européenne a relevé jeudi son taux de cette augmentation pour la première fois depuis qu’elle a commencé à définir sa politique monétaire en 1999.

Dans une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, les taux hypothécaires ont atteint leur plus haut niveau en près de 14 ans, le dernier signe du type de refroidissement économique recherché par la Fed. Le taux hypothécaire fixe sur 30 ans approche maintenant les 6 %, soit environ le double de ce qu’il était il y a un an, selon un rapport hebdomadaire du fournisseur de prêts hypothécaires Freddie Mac.

Dans l’actualité crypto, Powell a répété sa position selon laquelle la Fed ne veut pas interférer avec l’innovation crypto mais que la réglementation est importante. Powell a souligné la nécessité d’une réglementation appropriée des pièces stables si celles-ci doivent avoir les propriétés de la monnaie telles que la clarté, la transparence et des réserves complètes. « Je ne pense pas que vous vouliez prendre de l’argent et en faire juste un autre produit de consommation où parfois il échoue et parfois c’est bon », a-t-il déclaré.

Dans une interview avec le programme First Mover de CoinDesk TV, Andre Portilho, responsable des actifs numériques de la société brésilienne de services financiers BTG Pactual, a également souligné la nécessité de règles intelligentes. « La réglementation doit évoluer », a déclaré Portilho, faisant référence aux commentaires du président de la SEC, Gary Gensler, qui est apparu plus tôt dans le programme. Il a ajouté: « Nous avons en fait besoin d’une meilleure réglementation et d’une réglementation plus moderne pour que les avantages et les gains technologiques [to] venir au marché.

Connaissances

Une saison d’automne de Crypto Reckoning en Asie ?

Par Sam Reynolds

Cet été a été chargé pour la branche d’application de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, car elle a poursuivi quatre affaires liées à la cryptomonnaie allant du délit d’initié chez Coinbase aux stratagèmes de Ponzi liés à la cryptomonnaie et au classique de tous les temps. ‘vendre des titres non enregistrés.

En Asie, les régulateurs se préparent à un automne tout aussi chargé avec tout, de la législation aux mesures d’application sur la table.

Corée

L’industrie de la cryptomonnaie aime se considérer comme étant « partout mais nulle part ». S’inscrire dans une juridiction amicale et fournir un service via le Web mondial est le mantra qui prévaut.

Mais les autorités sud-coréennes n’aiment pas l’idée. La Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) cible 16 échanges cryptomonnaies pour mener des «activités commerciales illégales» en opérant en Corée sans une licence appropriée de fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP).

Il reste à voir ce que les autorités coréennes feront à ce sujet. Les organismes de réglementation de l’Ontario ont fait face à une situation similaire avec KuCoin, qui a été accusé par la CVMO de vendre des titres non enregistrés à des résidents de la province.

KuCoin, enregistré aux Seychelles, aurait été peu coopératif avec l’enquête, remettant en question l’autorité du régulateur sur eux et les occultant entièrement. Le temps nous dira s’ils font de même avec les autorités coréennes. Pendant ce temps, la Commission des services financiers (FSC) de Corée du Sud, l’organisation mère de KoFIU, souhaite que la législation sur la cryptomonnaie soit accélérée par l’Assemblée nationale du pays afin de lui donner une boîte à outils post-Terra pour faire face au paysage de la cryptomonnaie.

Il y a 13 propositions de nouvelle législation sur la cryptomonnaie en attente, a précédemment rapporté CoinDesk, y compris le prochain cadre d’actifs numériques du pays, le Digital Asset Basic Act.

Thaïlande

La Thaïlande n’est pas considérée comme un centre financier traditionnel en Asie, mais ses banques et sa communauté commerciale ont adopté la crypto avec enthousiasme. La Siam Commercial Bank, par exemple, dispose d’un fonds blockchain de 50 millions de dollars et, au début de 2022, utilisait Compound pour générer du rendement.

Et pour un hub non financier, ce nom n’est pas exactement associé à une bonne gouvernance. Son régulateur a été proactif dans la création d’un marché de la cryptomonnaie basé sur des règles qui cherche à protéger les consommateurs. L’année dernière, le régulateur a interdit les NFT et les jetons meme des échanges locaux car ils n’ont « pas d’objectifs ou de substance clairs ».

Maintenant, la banque centrale, en collaboration avec la SEC, est sur le point d’obtenir une boîte à outils réglementaire complète alors que les législateurs se préparent à débattre d’un cadre de cryptomonnaie au parlement national.

Il convient de noter que les autorités thaïlandaises n’essaient pas d’interdire le commerce de détail de crypto. Le secrétaire général de la SEC thaïlandaise, Ruenvadee Suwanmongkol, a été cité comme ayant déclaré que le mandat de la commission est de « fournir plus de protection aux petits investisseurs, dont certains investissent la majeure partie de leurs économies dans ces actifs ».

Ceci est très éloigné de l’approche de Singapour, qui est une interdiction pure et simple (bien que les responsables disent que l’application d’une telle interdiction n’est pas réaliste). Par exemple, alors que la Thaïlande réglemente la publicité cryptomonnaie axée sur la vente au détail pour s’assurer que les divulgations de risques sont présentes et que les chiffres dans les publicités sont exacts, Singapour l’interdit entièrement.

Les régulateurs thaïlandais vont avoir un cas compliqué dans les semaines à venir concernant Zipmex, une bourse basée en Thaïlande mais enregistrée à Singapour qui a dû suspendre temporairement les retraits plus tôt cette année en raison d’une exposition à la dette qui s’est détériorée pendant le ralentissement général du marché.

La SEC thaïlandaise veut que la police oblige Zipmex à remettre des documents clés. Mais Zipmex affirme que ces documents sont contenus dans son entité de Singapour, qui n’est pas sous la juridiction des autorités thaïlandaises.

Un autre cas de sociétés de cryptomonnaie voulant être partout mais nulle part.

Singapour

Singapour est de facto la plaque tournante de la cryptomonnaie en Asie, mais les régulateurs du pays ne sont pas très à l’aise avec ce terme.

Ils préféreraient de loin que ce soit le centre des actifs numériques de la région, un terme qui englobe la crypto mais inclut également des produits financiers numérisés comme les offres de jetons de sécurité (STO). La crypto institutionnelle va bien, mais la vente au détail est un non dur.

« Oui à l’innovation des actifs numériques, non à la spéculation sur les crypto-monnaies », c’est ainsi que le directeur de l’Autorité monétaire de Singapour l’a dit dans un récent discours.

Peut-être qu’une partie de l’hostilité des régulateurs envers la cryptomonnaie est qu’en tant que plaque tournante, les institutions de Singapour doivent résoudre les plus gros problèmes de la cryptomonnaie. Le système judiciaire de Singapour est chargé d’aider à nettoyer le gâchis laissé par Three Arrows Capital. De nombreux projets Web3 dans le monde sont enregistrés à Singapour, bien que leur présence dans la ville ne soit guère plus qu’une boîte postale ou un bureau loué dans un espace de coworking. Terraform Labs vient à l’esprit, tout comme Three Arrows Capital.

En conséquence, des réglementations plus strictes sont à venir. L’Autorité monétaire de Singapour tente de procéder à un audit volontaire des entreprises de cryptomonnaie qui disposent d’une licence de paiement numérique afin de déterminer leur exposition aux autres entreprises, en particulier en matière de prêts et d’emprunts.

Les détails exacts de la nouvelle législation cryptomonnaie de Singapour sont attendus à l’automne, probablement au moment de la conférence cryptomonnaie Token2049 de la ville.

S’il y a un indice sur ce que cela pourrait impliquer, on pourrait regarder une citation récente de Ravi Menon, directeur général de l’Autorité monétaire de Singapour.

« Les crypto-monnaies ont pris leur propre vie en dehors du grand livre distribué et c’est la source des problèmes du monde de la crypto », a-t-il déclaré lors d’un récent discours.

