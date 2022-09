Comment réussir la reprise du prix ApeCoin à 5,50 $ ? | Cryptomonnaie

Le prix d’ApeCoin montre une formation de coin en baisse, suggérant une perspective haussière.

Une cassure réussie pourrait entraîner un passage à 5,54 $, mais pourrait s’étendre à 6,02 $ si l’élan persiste.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 4,28 $ invalidera la thèse haussière de l’APE.

Le prix d’ApeCoin a connu une tendance à la baisse massive, comme la plupart des altcoins l’ont fait le mois dernier. Cependant, l’APE semble s’enrouler pour déclencher un rallye de récupération massif et explosif.

Le prix d’ApeCoin sur le point d’exploser

Le prix d’ApeCoin a formé un coin descendant, composé de hauts et de bas plus bas au cours des deux derniers jours. Cette formation technique contient une chaîne de hauts et de bas inférieurs connectés à l’aide de lignes de tendance.

La configuration prévoit une hausse de 11% à 5,12 $, déterminée en mesurant la distance entre le premier swing haut et le swing bas jusqu’au point de cassure. Bien que le prix d’ApeCoin n’ait pas encore éclaté, les investisseurs peuvent supposer qu’il se produira autour du niveau de 4,56 $.

Cependant, les cibles de coin en baisse atteignent souvent le sommet du modèle, indiquant que l’APE pourrait passer de 4,56 $ à 5,54 $. Ce mouvement constituerait une hausse de 22 % et c’est probablement là qu’un sommet local pourrait se former.

Les commerçants conservateurs pourraient enregistrer des bénéfices ici et en finir avec cela. Mais le déséquilibre, alias Fair Value Gap (FVG) présent à 6 $, pourrait être la cible ultime alors que le prix ApeCoin sort de la formation d’inversion haussière.

Graphique APE/USDT sur 12 heures

D’un autre côté, si le prix d’ApeCoin ne parvient pas à sortir de la formation de coin en baisse mais glisse plutôt vers le bas, cela indiquera la faiblesse des acheteurs. Si APE produit un chandelier quotidien proche du niveau de support stable de 4,28 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Ce développement pourrait voir le prix d’ApeCoin chuter à 3,93 $ à la recherche d’un niveau de support stable.

Noter:

La vidéo ci-jointe parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles qui pourraient influencer le prix d’ApeCoin.