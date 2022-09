C’est le temps qu’il faudrait à Polkadot pour lancer une récupération de 210% | Cryptomonnaie

Polkadot, bien qu’il ne se rétablisse pas actuellement, est sur le point de noter un rallye d’ici le 10 novembre.

Les traders à court terme peuvent capitaliser sur la forte volatilité de Polkadot, ce qui entraîne de vastes fluctuations.

Les nouveaux investisseurs devraient s’abstenir d’entrer sur le marché Polkadot car les rendements potentiels ajustés au risque pour le DOT sont négatifs pour le moment.

Polkadot fait partie de la cohorte de crypto-monnaies qui n’ont pas encore connu de reprise depuis que les récentes flambées des prix ont été anéanties par les baisses d’août. Debout à ses plus bas de juin, le DOT a besoin du support de ses investisseurs ainsi que des signaux plus larges du marché car, à lui seul, il est incapable de soutenir un rallye.

Polkadot peine à marquer une hausse

Le graphique sur 24 heures souligne que Polkadot est toujours dans la zone de danger, formant des creux plus bas malgré la baisse d’août qui a eu lieu il y a deux semaines. Se négociant à 7,37 $, le prochain meilleur pari pour que le DOT s’engage dans un rallye se situe autour du 10 novembre.

La chronologie a été déduite par le modèle répété de l’indice de force relative (RSI), où le DOT a mis 67 jours pour passer de la zone de survente à la zone de surachat (OB) pour la première fois cette année et 88 jours supplémentaires de mai à août. période.

Graphique 24 heures à pois

Compte tenu de cette moyenne, la prochaine fois que RSI atteindra la zone OB, ce serait après presque 74 jours. Au cours de la même période, le DOT doit récupérer le support du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % afin de s’engager dans une reprise à son sommet local de 23,21 $. Une fois que cela se produira, le DOT aura une chance de se rallier et de terminer sa récupération de 214 %.

Bien que cette hausse exige de la patience de la part des investisseurs, le DOT a bien plus à offrir à ses traders à court terme. La volatilité sur Polkadot est extrêmement élevée, ce qui est visible par les fluctuations.

Graphique à pois sur 4 heures

L’élargissement des bandes de Bollinger en est une indication. Cela laisse suffisamment de place aux scalpers et aux traders à court terme, car le plus haut inférieur le plus proche n’est qu’à 30 %.

Cependant, les nouveaux investisseurs de Polkadot devraient attendre pour l’instant car le marché n’est pas en bon état.

Les retours sur Polkadot souffrent

À l’heure actuelle, les rendements ajustés au risque (ratio de Sharpe) sur Polkadot se situent à -3,10, des niveaux qui ont été notés pour la dernière fois en juillet. La crainte d’un nouvel effondrement du marché plane au-dessus de la tête des investisseurs après la baisse d’août, et elle est également valable puisque la majeure partie du marché observe des pertes.

Rapport de netteté à pois