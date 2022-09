Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Shakeouts, Fakeouts, Hopes & Dreams pt.3 | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin rebondit avec une légère augmentation du volume après être tombé en dessous de 19 000 dollars pour la première fois depuis juillet.

Le prix d’Ethereum montre que plus d’investisseurs sont actuellement en profit qu’en perte, ce qui pourrait réduire la pression de vente globale.

Le prix XRP produit le plus grand recul dans la tendance à la baisse.

Depuis la création de la crypto, septembre a constamment été baissier, générant des rendements négatifs. Néanmoins, il existe des mesures techniques et en chaîne suggérant que septembre 2022 pourrait raconter une histoire différente.

Fixation du prix du Bitcoin pour un rebond ?

Le prix du Bitcoin se vend actuellement aux enchères à 19 284 $ alors que les traders produisent un rebond après la récente violation de 19 000 $ de Bitcoin. Le 6 septembre, le jeton crypto original peer-to-peer est tombé sous la barrière psychologique pour la première fois depuis le 3 juillet et a par conséquent permis aux traders de forger une clôture quotidienne à 18 667 $.

L’indicateur de profil de volume de Santiment montre une légère augmentation du volume près du creux nouvellement établi. Avec un peu plus de 43 milliards de dollars de transactions, les 18 667 dollars représentent 1 milliard de transactions de plus que le creux du 18 juin à 17 593 dollars, qui comptait 42 milliards de dollars. Il s’agit d’un signal anormal car le plus bas du 18 juin est devenu un pivot sur le plancher de l’été, fournissant un support avant qu’un rallye de 40 % ne se produise.

Indicateurs de prix et de volume de Santiment

L’argent intelligent en tire-t-il un rapide ?

Un rebond pourrait se produire dans les prochains jours. Les principaux niveaux d’intérêt sont un niveau de Fibonacci de 38,2 % à 21 850 $. Le niveau FIB est dérivé des plus bas de 2020 de 3 850 $ aux plus hauts de 2021 à 69 000 $. De plus, la moyenne mobile sur 200 semaines est actuellement positionnée à 23 040 $. Cela donne à BTC l’espace aérien jusqu’à 20%.

L’invalidation de la thèse haussière constituera une brèche sous le creux du swing du 18 juin à 17 592 $. Les traders doivent également attendre un signal de confirmation, tel qu’un croisement haussier des moyennes mobiles ou une clôture quotidienne définitive au-dessus de 20 450 $ pour une entrée plus sûre vers une idée de contre-tendance très risquée.

Graphique BTC USDT sur 3 jours

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix Ethereum a du potentiel

Le prix d’Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 634 $ alors que les traders ont rebondi après la baisse de la crypto du 6 septembre. Les traders ont réussi à imprimer une bougie doji de 2 jours avec un volume relativement faible, ce qui suggère qu’il y a encore des traders sur le marché qui anticipent des prix plus élevés. De plus, le règlement à 1 630 $ a été établi au-dessus des moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours.

L’indicateur In/Out of the Money d’Into theblock déconcerte l’idée que le prix Ethereum pourrait remonter plus haut. Selon l’indicateur, environ 47 millions d’adresses sont actuellement dans la monnaie, ce qui indique qu’elles ont acheté à un prix moyen inférieur à la valeur marchande actuelle. L’indicateur montre que la prochaine pression de vente importante pourrait survenir vers 1 900 $, où près de 6,74 millions d’adresses sont hors de l’argent, après avoir acheté le prix Ethereum avec un prix moyen de 1 936 $.

Dans l’indicateur In/Out of the Money du bloc

En théorie, l’indicateur suggère que moins d’investisseurs sur le marché ressentent la pression d’atteindre le seuil de rentabilité. Ce signal haussier subtil pourrait permettre une poursuite de la tendance haussière estivale. Si les haussiers peuvent franchir la résistance de 1 900 $, la zone de 2 200 $ sera le prochain niveau d’intérêt clé, offrant 30 % des gains potentiels par rapport au prix actuel d’Ethereum.

En combinant ces facteurs, un recul à court terme ne devrait pas être exclu pour le jeton de contrat intelligent décentralisé. Une clôture au-dessus de 1 735 $ pourrait être le catalyseur pour induire le mouvement haussier. L’invalidation de la thèse haussière dépend cependant du fait que 1 250 $ restent intacts.

Graphique ETH USDT sur 3 jours

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security.

Le prix de l’ondulation peut rebondir plus haut

Le prix XRP de Ripple pourrait plaider en faveur d’un recul plus contraire à la tendance. Depuis les derniers jours de juillet, le jeton de remise numérique continue de descendre en formation de type coincement. Parmi les traders de modèles graphiques, le biseau pourrait être le signe d’un affaiblissement de la tendance baissière.

Le 7 septembre, le prix du XRP a produit un fort rebond depuis qu’il a franchi la barrière de 0,31 $ plus tôt dans la semaine. Le recul actuel de 5 % est le plus grand retracement dans le coin par rapport à chaque baisse précédente.

Graphique XRP USDT sur 3 jours

Le prix XRP de Ripple se vend actuellement aux enchères à 0,33 $. L’indice de force relative montre une divergence haussière subtile sur le graphique à 3 jours, ce qui peut être un indice négligé parmi les traders utilisant des délais plus courts. De plus, les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et simples sur 21 jours se heurtent près de l’action actuelle des prix.

Si les haussiers peuvent produire une bougie de 3 jours au-dessus des indicateurs de collision, un rallye supplémentaire à 0,36 $ pourrait se produire. Une telle décision entraînerait un rebond de 10 % par rapport au prix XRP actuel.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security