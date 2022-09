Ethereum Classic Prix Prediction : Un cas de divergence sournoise | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum Classic a imprimé une divergence baissière sur la période hebdomadaire.

Le prix ETC montre une légère augmentation du volume au milieu du rejet de 40 $.

L’invalidation de la thèse baissière est une clôture hebdomadaire au-dessus de 41,55 $.

Le prix d’Ethereum Classic montre un fort signal de divergence qui pourrait devenir le catalyseur d’une future baisse de style penny-from-Eiffel.

Le prix d’Ethereum Classic est surévalué ?

Le prix Ethereum Classic continue d’être le sujet de discussion parmi les day traders. Le prix de l’ETC a connu un impressionnant rallye à contre-tendance de 32 % au cours de la première semaine de négociation de septembre, alors que les haussiers tentaient de renverser le plus haut de l’été à 45,71 $.

Le 6 septembre, les baissiers se sont approchés de la zone de prix de 40 $, mettant un coup d’arrêt à l’élan avec une hausse considérable de l’indicateur de profil de volume. Alors que le prix se consolide, la question suivante est de savoir où le prix ETC se dirigera-t-il ensuite ?

Ventes aux enchères de prix Ethereum Classic à 36,48 $. L’indice de force relative (RSI) montre un signal significatif sur le graphique hebdomadaire dont les traders à court terme doivent être conscients. Le RSI montre une divergence baissière significative entre le plus haut du 21 mars à 47 $ et le plus haut du 8 août à 45 $. L’indicateur suggère qu’Ethereum Classic est plus surévalué maintenant que lorsqu’il s’échangeait à une valeur plus élevée quelques mois plus tôt.

Graphique ETC 1 semaine

Le RSI confond l’idée que le prix ETC a déjà terminé sa vague impulsive. L’indicateur de profil de volume soutient cette idée car il y a plus de transactions entrant sur le marché depuis le rejet dans la zone de prix de 40 $. Si les données techniques sont correctes, une forte baisse pourrait résoudre la divergence avec les objectifs dans la zone de prix de 24 $. Une telle baisse entraînerait une baisse de 36% de la valeur marchande actuelle.

Pourtant, l’Ethereum Classic pourrait révoquer la tendance baissière. Une invalidation sûre de la thèse baissière est une bougie de clôture hebdomadaire au-dessus de 41,55 $. Si les haussiers peuvent clôturer au-dessus de ce niveau, ils devraient être en mesure de défier les sommets de mars à 52,66 $, ce qui entraînerait une augmentation de 45 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security.