Prédiction des prix de Solana : une véritable course haussière contre un autre rassemblement de ventouses | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a récupéré 7% de sa valeur marchande au cours de la dernière tendance à la baisse.

Le prix SOL ne montre pas de divergence RSI pour appeler en toute sécurité le bas de la coulée de boue actuelle.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus de 40,28 $.

Le prix de Solana montre des représailles applaudies depuis la vente de début septembre. Cette analyse utilise RSI et Fibonacci pour considérer le mouvement directionnel.

Le prix Solana est au travail

Le prix de Solana résiste à l’assaut baissier observé au cours de la première semaine de négociation de septembre. Les traders ont récupéré 7% des pertes subies cette semaine, produisant un élan applaudissant sur des périodes plus courtes. Pourtant, malgré les représailles optimistes, les commerçants doivent faire preuve de prudence car le plancher sous l’action actuelle des prix semble instable.

Le prix Solana est actuellement vendu aux enchères à 33,13 $. Les haussiers ont clôturé avec succès au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 8 sur des périodes plus courtes et cherchent maintenant à reconquérir la moyenne mobile simple à 21 jours près de la zone de 33 $.

Graphique SOL USD sur 3 jours

Un indicateur de retracement de Fibonacci entourant le plus haut de l’été à 48,42 $ et le nouveau plus bas de septembre à 29 $ montre que la tendance haussière actuelle n’est qu’une hausse de 23,6 %. D’après la théorie des retracements de Fibonacci, 23,6 % n’est généralement pas une forte indication de résistance. Si un creux à court terme est atteint, le prix de Solana pourrait remonter vers les niveaux de retracement de 38,2 % et 50 % avant que les baissiers à haute capitalisation ne fléchissent à nouveau leurs muscles.

Malheureusement, il manque un ingrédient clé pour suggérer que le bas de la tendance baissière est sécurisé. L’indice de force relative ne montre aucune divergence pour confondre une idée de contre-tendance. Ainsi, placer une entrée haussière est toujours conseillé.

Les traders devraient garder Solana sur leurs listes de surveillance dans l’espoir que le signal le plus bas se produise. Jusque-là, se pencher sur la tendance baissière ou rester complètement en dehors du marché pourrait être la meilleure option. La prochaine cible baissière se situe sur la ligne médiane d’un canal de tendance ascendante historique qui a fourni un support depuis le début de 2020. Une baisse de cette barrière pourrait entraîner une baisse de 18 % du prix actuel de Solana. L’invalidation pourrait être un pic au-dessus du niveau de 61,8 % de Fibonacci à 40,28 $.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Solana, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché – Netcost-Security Team