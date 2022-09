La Maison Blanche suggère d’appliquer des « procédures d’opérations d’urgence » pour les mineurs de Bitcoin | Cryptomonnaie

La Maison Blanche a publié un rapport axé sur l’impact des crypto-monnaies consommatrices d’énergie sur l’environnement.

Selon le rapport, les avantages potentiels de la technologie DLT doivent l’emporter sur ses externalités environnementales.

Le prix du Bitcoin a été disproportionné par rapport à la demande croissante, ce qui a entraîné une consommation d’énergie plus élevée et des pertes plus élevées.

Pendant très longtemps, l’impact environnemental des crypto-monnaies et de la technologie des registres distribués (DLT) a été un sujet de préoccupation pour les écologistes et les gouvernements du monde entier.

Pour faire face à cela, plusieurs directives et réglementations ont été élaborées, mais l’application stricte des règles doit encore apparaître. En effet, l’industrie en est encore techniquement à ses balbutiements et comprendre les avantages et les inconvénients du DLT prend du temps. Sur le même sujet, la Maison Blanche a eu une prise intéressante.

Maison Blanche sur l’exploitation minière de Bitcoin et l’utilisation de la preuve de participation

Suite au décret de mars, le Bureau de la politique scientifique et technologique (OSTP) de la Maison Blanche a été chargé par le président Joe Biden de mener un examen de l’impact du DLT et des actifs numériques énergivores et de présenter des recommandations sur la manière de les minimiser.

Selon le rapport, on estime que Bitcoin représente 60% à 77% de la consommation totale d’énergie par les actifs numériques, suivi par Ethereum à 20%-39%. Cependant, Ethereum ne sera plus un sujet de préoccupation dans quelques mois puisque le réseau passe à la méthode de consensus Proof of Stake (PoS), qui est connue pour consommer moins de 0,001 % de la consommation mondiale d’électricité.

Par conséquent, le rapport a suggéré que les organismes de réglementation de l’énergie devraient envisager «d’élaborer, de mettre à jour et d’appliquer des normes de fiabilité et des procédures d’opérations d’urgence pour assurer la fiabilité et l’adéquation du système dans le cadre de la croissance de l’exploitation minière de crypto-actifs».

En effet, la Maison Blanche estime que la technologie blockchain pourrait avoir le potentiel de soutenir la surveillance du climat ou la technologie d’atténuation. Cependant, pour ce faire, les avantages du DLT doivent l’emporter sur les émissions de carbone et autres externalités environnementales. Le rapport disait,

« Le gouvernement américain devrait faciliter l’innovation qui répond aux défis du marché, s’aligne sur les objectifs environnementaux et d’équité, et assure de manière appropriée la protection des clients et des investisseurs et l’intégrité du marché. »

Bitcoin ne justifie pas une consommation d’énergie excessive

Non seulement du point de vue d’un étranger, mais même un mineur ne peut pas justifier la consommation d’énergie puisque les récompenses pour leurs opérations sont incapables d’équilibrer leur investissement.

Pour cette raison, de nombreux mineurs de Bitcoin ont éteint leurs plates-formes minières ou les ont complètement quittées autour du crash de juin, qui a fait chuter le BTC de 30 000 $ à 20 000 $. La récupération du taux de hachage depuis lors a été exponentiellement meilleure que le prix de BTC, qui continue d’osciller à 19 217 $.

Taux de hachage Bitcoin par rapport au prix

La demande croissante pour l’actif a fait grimper la consommation d’énergie, mais l’absence de croissance de la valeur ne fait qu’entraîner des pertes pour les personnes.

Les chaînes de PoS évitent ce cycle puisque l’investissement d’un mineur ou d’un validateur est bien inférieur à ses pertes.