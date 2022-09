JUST IN: L’industrie de la cryptomonnaie est très bien avec les lois sur les valeurs mobilières – Président de la SEC Gensler | Cryptomonnaie

Le président de la SEC, Gary Gensler, demande aux échanges cryptomonnaies et aux autres fournisseurs de services de respecter les lois sur les valeurs mobilières existantes.

La SEC est un flic du marché, mais elle travaille avec les acteurs du marché pour résoudre les problèmes, selon le discours de jeudi de Gensler.

Les pièces stables peuvent être des titres, mais Gensler et la Réserve fédérale et le département du Trésor américain fourniront des conseils sur la question.

Selon le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, le marché de la crypto-monnaie n’a pas besoin d’un traitement spécial. Dans un discours prononcé jeudi, il a laissé entendre que divers acteurs de la cryptomonnaie géraient des bourses, des maisons de courtage et des sociétés de compensation et fournissaient des services de garde. Toutes ces activités sont compatibles avec les lois sur les valeurs mobilières – qui accordent la priorité à la protection des investisseurs.

« Rien sur les marchés de la cryptomonnaie n’est incompatible avec les lois sur les valeurs mobilières », a déclaré Gensler. La protection des investisseurs est tout aussi pertinente, quelles que soient les technologies sous-jacentes, a estimé Gensler.

Les jetons cryptomonnaies n’ont pas besoin de directives plus claires

M. Gensler a réitéré la position de la commission au cours des cinq dernières années selon laquelle les lois sur les valeurs mobilières existantes sont largement applicables dans l’espace crypto. Il a fait écho au sentiment de l’ancien président de la SEC, Jay Clayton, selon lequel les jetons cryptomonnaies peuvent fonctionner dans le cadre des directives fournies par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Cependant, Gensler a signalé la nécessité de confier au Congrès de nombreux problèmes liés à certaines crypto-monnaies, telles que Bitcoin. Il a ajouté qu’il était prêt à collaborer avec le Congrès pour divulguer plus de pouvoir à la CFTC.

« [The public is] investir pour un avenir meilleur, basé sur les efforts des autres. Il y a des sites Web que vous visitez; il y a des messages moyens que vous lisez ; il y a crypto Twitter. Il existe des forums Reddit et des endroits où vous pouvez rechercher des informations.

Et il s’agit de cette entreprise commune et de cet effort entrepreneurial, qui est la marque des contrats d’investissement, qui sont des titres », a déclaré Gensler à CoinDesk dans une interview avant son discours.

Aucune entreprise honnête ne devrait craindre la SEC

Gensler a balayé les intermédiaires des crypto-monnaies – des plates-formes centralisées et décentralisées affirmant que leurs activités, contrairement à ce qu’elles sont décrites – sont très similaires au reste des marchés boursiers. Tous les fournisseurs de services, y compris les échanges cryptomonnaies et les plateformes de prêt, doivent respecter les réglementations conçues pour protéger leurs utilisateurs.

Les échanges de crypto-monnaie n’ont pas besoin de craindre la SEC tant qu’ils fonctionnent selon les directives établies. Gensler a déclaré que le mandat de la SEC est celui d’un « flic sur le coup », mais le régulateur travaille souvent avec les acteurs du marché.

Les Stablecoins peuvent être des titres – Gensler

Se concentrant sur les stablecoins, Gensler a fait écho à la position de la SEC selon laquelle ce sont des actifs déjà exploités en vertu des lois sur les valeurs mobilières existantes. Il convient de noter que les pièces stables font référence à des crypto-monnaies dont la valeur est liée à un autre actif, comme une devise du monde réel ou un panier d’actifs différents.

Gensler a souligné dans son discours que « les stablecoins peuvent être des titres, selon la façon dont leur ancrage est maintenu, s’ils paient des intérêts et comment ils sont vendus ». Il a ajouté qu’il était essentiel d’examiner « les faits et les circonstances d’un produit, et non son étiquette, pour déterminer s’il s’agit d’un jeton de sécurité crypto, d’un jeton non sécurisé ou d’un autre instrument ».

La protection des investisseurs a été le point culminant du discours de Gensler. Il a déclaré que l’organisme avait l’intention de travailler avec la Réserve fédérale et le département du Trésor américain pour fournir plus de conseils sur la question. La SEC espère instaurer la confiance dans tous ces marchés tout en donnant la priorité à l’investisseur.

La réglementation a été un sujet volatil dans l’industrie de la crypto-monnaie. Les intervenants et les innovateurs de l’industrie estiment que les régulateurs n’en font pas assez pour régler le problème.

Ripple Labs, une société de blockchain émettant le jeton XRP, se bat devant les tribunaux avec la SEC au milieu d’allégations de violation des lois sur les valeurs mobilières. Selon le discours de Gensler, l’industrie de la cryptomonnaie devrait cesser d’attendre plus de « conseils » et respecter les règles existantes.