La Réserve fédérale américaine est indécise sur la crypto de la banque centrale, aucun intérêt pour la monnaie numérique non soutenue | Cryptomonnaie

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a annoncé que les crypto-monnaies non soutenues n’avaient pas offert grand-chose en termes d’intérêt public.

Le système bancaire central américain reste donc indécis sur une monnaie numérique de banque centrale.

Les pièces stables et le dollar numérique ont été un point de discussion clé pour la Réserve fédérale.

Les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) et les pièces stables ont occupé le devant de la scène ces derniers mois. Les gouvernements et les régulateurs du monde entier ont manifesté leur intérêt pour le «fiat numérique» et les CBDC. Le président de la Fed américaine a révélé que la position de la banque centrale sur les CBDC est indécise.

Le vice-président de la Fed américaine souligne le rôle du dollar numérique

Lael Brainard, vice-présidente de la Réserve fédérale américaine, a récemment commenté le dollar numérique lors d’une conférence organisée par le Bank Policy Institute à New York. Brainard a fait valoir que la banque centrale devait explorer les questions liées aux limites de transfert et aux comptes portant intérêt. L’une des principales préoccupations concernant les CBDC est que les clients des services bancaires directs utilisant le dollar numérique pourraient avoir une influence négative sur la position des banques privées dans l’économie américaine.

Brainard pense que les pièces stables, dont la valeur est liée à d’autres actifs, sont les crypto-monnaies les plus potentiellement risquées si elles ne sont pas correctement réglementées. Ils sont un sujet de préoccupation pour le système bancaire central américain. Le vice-président de la Réserve fédérale pour la surveillance, Michael Barr, a souligné que le Congrès devait agir tôt ou tard sur la réglementation des pièces stables.

Powell reste indécis sur les CBDC

Jerome Powell a révélé que le système bancaire central américain est actuellement indécis sur les CBDC. Aucune décision n’a encore été prise et les crypto-monnaies non soutenues n’ont pas offert grand-chose en termes d’intérêt public pour les paiements. Dans son discours, Barr avait demandé au Congrès d’adopter une législation indispensable. Barr a été cité comme disant:

Je pense que le Congrès devrait travailler rapidement pour adopter une législation indispensable pour amener les pièces stables, en particulier celles conçues pour servir de moyen de paiement, à l’intérieur du périmètre réglementaire prudentiel.

Powell a déclaré que la Réserve fédérale américaine avait besoin d’un support clair pour le pouvoir exécutif et le Congrès, pour les CBDC. La protection de la vie privée est l’une des questions clés et le rôle de la Fed est d’analyser les compromis et les défis d’une éventuelle CBDC. Étant donné que les pièces stables et les CBDC sont censées être de l’argent, Powell pense qu’elles doivent être réglementées.