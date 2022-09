Le prix du litecoin glisse alors que les commerçants attendent le double coup dur de la banque centrale | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin baisse après une première hausse des taux de 75 points de base et une déclaration de la BCE.

Le prix LTC ne voit aucun revirement ni augmentation à la suite de la décision.

Attendez-vous à voir la force du dollar entrer et faire baisser le prix des LTC, car Powell et Lagarde sont sur le point de parler en même temps lors de différents événements.

Le prix du litecoin (LTC) imprime des pertes de plus de -1 % après la hausse des taux de la BCE et ses prédictions économiques pour le dernier trimestre 2022. Alors que ce genre de déclarations et de prédictions sont moins pertinentes pour les crypto-monnaies, celle-ci était plus cruciale que jamais car il a fait la lumière sur la direction que prendra le dollar fort. Alors qu’il semble que la BCE laisse tomber à nouveau la balle cette année avec des prédictions trop optimistes et irréalistes, l’euro devrait être martelé à mesure que le dollar se renforcera au cours des prochains mois.

Le prix LTC devrait glisser en dessous de 50 $

Le prix du litecoin a vu les traders retenir leur souffle pour le grand événement catalyseur de la semaine : la décision sur les taux de la BCE et ses prédictions. Arrêtons-nous là, cependant, comme le mentionnait la déclaration, la BCE sera désormais dépendante des données et ne publiera aucune orientation prospective. Cela revient à mettre les commerçants dans un tunnel sombre avec une lampe de poche allumée et éteinte ; cela ne brosse pas un tableau joli et rose dans lequel les commerçants et les investisseurs ouvriront leur portefeuille pour investir.

Le prix LTC semble attendre son heure avant de continuer après que Lagarde et Powell aient tous deux fini de parler. Attendez-vous à ce que la différence entre les deux soit assez révélatrice. Là où Lagarde et la BCE semblent susceptibles de défendre leurs perspectives positives, Powell et ses frères de la Fed ont un plan de bataille pour de meilleurs chiffres économiques pour attirer les investisseurs. Attendez-vous à ce que le prix du LTC reste sous la pression d’un dollar plus fort qui entre en vigueur après le discours de Powell, et verra le prix du LTC chuter à 52 $ d’abord et ensuite à 48 $ avec le S1 mensuel le soutenant pour cette semaine.

Graphique journalier LTC/USD

Si Powell trouve une note positive, attendez-vous à voir un certain soulagement de la part des commerçants avec le relâchement du dollar. Cela entraînerait une augmentation rapide des prix des SLD avec une pause au-dessus de la moyenne mobile simple de 55 jours et une impression rapide de 60 $ de sa valeur. Attendez-vous à ce que 65,08 $ ne soient pas testés aujourd’hui, mais gardez un œil sur l’action du marché vendredi car ce niveau pourrait être testé la semaine prochaine si le sentiment positif se poursuit.