Le prix de Cardano voit une faible tentative des traders de réduire les pertes | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano voit les traders essayer de maîtriser l’action des prix et de la repousser au-dessus d’un niveau technique clé.

Le prix de l’ADA glisse à nouveau ce matin et se consolide quelques heures avant la décision sur les taux de la BCE.

Attendez-vous à voir une autre baisse si la BCE rate la cible et déçoit les marchés.

Le prix de Cardano (ADA) a vu les traders se rallier sur le dos des marchés boursiers, malheureusement, après un début prometteur, le petit rallye intrajournalier n’a abouti à rien et n’a pu faire aucune différence substantielle dans la tendance générale. Au lieu de cela, l’action des prix se consolide, ce qui annonce de mauvaises nouvelles à venir alors qu’un grand événement catalyseur devrait se produire cet après-midi.

Le prix ADA consolide quelques heures avant la réunion de la BCE

Le prix de Cardano s’est négocié au milieu de sa fourchette au cours des deux derniers mois, alors que l’action des prix se consolide après la tentative ratée des haussiers mercredi. Malheureusement, il n’a pas réussi à atteindre des niveaux substantiels comme le pivot mensuel ou la moyenne mobile simple sur 55 jours, ce qui serait un bon support pour pousser l’action des prix plus haut aujourd’hui. Mais non, les haussiers se sont heurtés à une forte pression de vente qui se poursuit encore aujourd’hui, avec une baisse de plus de 1 % déjà enregistrée lors de la seule session européenne.

Le prix ADA fait face à un grand événement catalyseur cet après-midi, la BCE devant augmenter ses taux de 75 points de base et Lagarde devant s’exprimer plus tard dans l’après-midi. Elle sera suivie par Jerome Powell à peu près au même moment. Leurs discours qui se chevauchent peuvent déclencher des réactions de prix saccadées dans toutes les principales classes d’actifs. Attendez-vous à ce que le scénario le plus probable soit que la BCE laisse tomber sa communication comme elle l’a fait plusieurs fois au cours des derniers mois, déclenchant une autre décharge des avoirs en euros et voyant de manière circonstancielle la force du dollar émerger à la suite de cela, entraînant ainsi le prix de l’ADA redescendre à 0,44 $.

Graphique journalier ADA/USD

Bien sûr, la BCE pourrait dire qu’avec sa hausse des taux, elle voit déjà plusieurs composantes inflationnistes ralentir. Cela indiquerait qu’un resserrement monétaire moins sévère est nécessaire à l’avenir et ajouterait plus de poids aux commentaires antérieurs cette semaine de la RBA qui ont déclaré qu’ils commenceraient à ralentir leur chemin de randonnée. Les crypto-monnaies prospéreraient à la suite de ces commentaires et de ce rallye, dépassant le pivot mensuel et le SMA de 55 jours comme elles auraient dû le faire mercredi.