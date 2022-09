Les entreprises Aave demandent 16 millions de dollars aux fonds DAO pour payer les développeurs de crypto | Cryptomonnaie

Aave Companies, un laboratoire de développement supervisant le protocole de prêt cryptomonnaie Aave, recherche plus de 16 millions de dollars auprès de la communauté Aave pour payer les travaux de développement sur la plate-forme.

Les organisations autonomes décentralisées (DAO) comme Aave s’appuient sur les votes et les propositions de la communauté pour déterminer leur chemin. Les décisions sont prises par les détenteurs de jetons, qui votent sur les problèmes, les nouveaux développements, les plans de croissance et d’autres problèmes proposés par leurs communautés.

« Nous proposons que l’Aave DAO restitue un total de 16,28 millions de dollars de financement rétroactif aux entreprises Aave pour le développement du protocole Aave V3 », a écrit Aave Companies dans une proposition au forum de gouvernance de l’Aave.

Alors que la proposition ne devrait pas se terminer avant jeudi matin aux États-Unis, elle a déjà atteint le quorum, avec près de 100 % des votes en faveur du financement. Les discussions communautaires sur le forum de gouvernance ont été généralement positives et ont soutenu la proposition.

Le total comprend 15 millions de dollars pour le travail effectué directement par l’équipe au cours d’une période de plus d’un an, le reste étant requis pour les coûts payés à des services d’audit tiers. Environ 60 % de la rémunération iraient à des rôles basés sur l’ingénierie et 40 % à des rôles non liés à l’ingénierie, tels que la conception et la gestion des produits.

Le financement consistera en 5,4 millions de dollars répartis sur les stablecoins DAI, USDT et USDC, 1,1 million de dollars en autres stablecoins non spécifiés, 3,3 millions de dollars en « actifs cryptomonnaies plus volatils » et 6,2 millions de dollars en jetons AAVE natifs d’Aave.

Les contributeurs au protocole Aave comprenaient les sociétés de développement BGD Labs, Certora, SigmaPrime, Llama, Gauntlet et Aave Companies, indique la proposition.

La mise à jour V3 a été mise en ligne en mars. Il a introduit des «portails» inter-chaînes, des marchés isolés, un mode «haute efficacité» et d’autres fonctionnalités pour une meilleure expérience utilisateur afin de concurrencer les produits de finance décentralisée (DeFi) rivaux sur le marché de la cryptomonnaie, comme indiqué.

Les portails, l’une des plus grandes améliorations, permettent aux utilisateurs d’échanger des actifs à partir de n’importe quelle blockchain sur laquelle Aave est déployé. Les utilisateurs peuvent créer des « aTokens » – qui représentent des dépôts dans Aave – sur une chaîne et les graver sur une autre. Cette fonctionnalité a ouvert les possibilités de stratégies de trading en chaîne, telles que l’arbitrage de rendement, ou de tirer parti des rendements variables offerts par le protocole sur différentes blockchains.