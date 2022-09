Le bitcoin est un « joker » destiné à surperformer —Analyste de Bloomberg | Cryptomonnaie

L’analyste de Bloomberg, Mike McGlone, a qualifié Bitcoin (BTC) de « joker » qui est « mûr » pour surperformer une fois que les actions traditionnelles auront atteint leur niveau le plus bas.

Dans un article du 7 septembre sur Linkedin et Twitter, McGlone a expliqué que si le resserrement de la Réserve fédérale des États-Unis (États-Unis) déterminera probablement la direction du marché boursier, Bitcoin reste un « joker » qui pourrait inverser la tendance, déclarant :

Le bitcoin est un joker qui est plus mûr pour surperformer lorsque les actions sont au plus bas, mais qui évolue pour ressembler davantage à l’or et aux obligations.

Le stratège des matières premières a partagé plus de détails dans un rapport du 7 septembre, qui notait que Bitcoin était prêt à rebondir fortement du marché baissier malgré un « fort vent contraire » vers les actifs à haut risque :

C’est généralement une question de temps pour que la jauge des fonds fédéraux se tourne vers les coupes, et quand c’est le cas, Bitcoin est sur le point d’être le principal bénéficiaire.

Le rapport note que si Bitcoin suivrait une tendance similaire aux bons du Trésor et à l’or, Ethereum (ETH) « pourrait avoir une corrélation plus élevée avec les actions ».

Le resserrement quantitatif accru de la Réserve fédérale intervient au milieu de plusieurs hausses majeures des taux d’intérêt tout au long de 2022, le pic le plus récent représentant une augmentation de 75 points de base le 27 juillet.

Bien que l’on ne sache pas exactement quand le resserrement quantitatif de la Fed prendra fin, certains économistes ont prédit que le point final commencera « à un moment donné en 2023 », selon un article de Bloomberg publié en août.

Le resserrement quantitatif est un outil de politique monétaire restrictive utilisé par les banques centrales pour réduire le niveau de la masse monétaire et de la liquidité dans une économie, ce qui peut réduire les dépenses sur les marchés, comme les actions.

Mais malgré la prise de position haussière de Bloomberg, d’autres experts estiment que les marchés du Bitcoin et des actions sont en fait devenus plus corrélés qu’auparavant.

Le contributeur de Cointelegraph, Michaël van de Poppe, a récemment déclaré que la corrélation entre l’indice S&P 500 et BTC approchait 100%, tandis qu’un certain nombre d’économistes du FMI ont affirmé avoir vu une multiplication par 10 de la corrélation entre les marchés de la crypto et des actions dans certaines régions du monde. .