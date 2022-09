First Mover Asia : pourquoi DeFi cible les institutions qu’il voulait renverser ; Rallye des prix de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

La DeFi institutionnelle se développe à un rythme rapide et certaines sociétés de recherche affirment que ce secteur de niche attirera plus de 1 000 milliards de dollars en capital d’investissement au cours des cinq prochaines années ; le bitcoin a rebondi au-dessus de 19 000 $.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Cryptos s’est rallié mercredi soir avec le bitcoin dépassant à nouveau 19 000 $ et l’éther dépassant 1,6 000 $

Insights: Les entreprises DeFi qui avaient autrefois l’intention de détrôner les grandes institutions financières les ciblent désormais.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 19 310$ +2,5%

Éther (ETH) : 1 627 $ + 5,8 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 979,87 +1,8 %

Or : 1 727 $ l’once troy + 1,6 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,26 % −0,07

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Rallye des cryptos tard mercredi

De James Rubin

Les crypto-monnaies ont trouvé une étincelle tardive mercredi pour regagner le terrain perdu lors d’un plongeon un peu plus de 24 heures plus tôt.

Bitcoin s’échangeait récemment à environ 19 300 $, en hausse de plus de 2 % pour cette période après être tombé à 18 558 $ mardi, son plus bas niveau en deux mois. La plus grande crypto-monnaie a maintenant du mal à maintenir son support au-dessus de 19 000 dollars alors que les investisseurs reculent face à la même férocité monétaire de la Réserve fédérale et à l’incertitude macroéconomique qui ont tourmenté les actifs les plus risqués pendant des mois.

« Il y a probablement eu beaucoup de temps pour le bitcoin où les facteurs macro n’avaient probablement pas d’importance, mais dans la mesure où l’objectif est d’être plus courant, plus il devient courant, plus il est affecté par les choses courantes », Noah Hamman, PDG de la société de gestion de placements AdvisorShares, a déclaré au programme First Mover de CoinDesk TV.

Ether a poursuivi sa tendance récente à surperformer le bitcoin, augmentant de près de 6 % pour s’échanger à plus de 1 630 $ alors que les marchés de la cryptomonnaie ont retrouvé une partie de leur enthousiasme pour la fusion, qui fait passer la blockchain Ethereum de la preuve de travail à une preuve de participation plus économe en énergie. Mardi, la deuxième plus grande crypto en valeur avait chuté en dessous de 1 500 $ pour la première fois en plus d’une semaine.

Parmi les autres altcoins majeurs, ALGO, le jeton de preuve de participation, le réseau de chaînes de blocs à carbone négatif Algorand, a récemment augmenté de plus de 6 % après que la société a annoncé une mise à niveau du protocole. YGG et CRV ont bondi de plus de 12% et 11%, respectivement.

Marchés boursiers

Les marchés boursiers ont clôturé en hausse dans un climat au moins temporaire d’aversion au risque, le Nasdaq et le S&P 500 axés sur la technologie ayant tous deux grimpé d’environ 2 % et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) grimpant de près de 1,5 %. Mercredi, les marchés ont reçu de nouveaux signaux indiquant que la Réserve fédérale approuverait une troisième hausse consécutive des taux d’intérêt de 75 points de base, plusieurs responsables de la Fed réitérant dans des discours séparés l’engagement de la banque à maîtriser l’inflation. La Fed a augmenté ses taux d’intérêt à son rythme le plus rapide depuis environ quatre décennies.

« Nous sommes là aussi longtemps qu’il le faudra pour faire baisser l’inflation », a déclaré mercredi la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, dans un discours prononcé lors d’une conférence bancaire à New York.

Dans ses remarques, Brainard a également déclaré que le marché de la crypto-monnaie comporte des risques similaires à la finance traditionnelle, mais aura besoin de nouvelles réglementations pour les situations non couvertes par les lois existantes. Compte tenu des caractéristiques uniques de la cryptomonnaie, il est nécessaire de « créer des garde-fous réglementaires clairs », a-t-elle déclaré.

Brainard a également réaffirmé sa position sur le risque des stablecoins. « Les stablecoins sont l’un de ces domaines qui, à mon avis, présentent le plus grand potentiel de risque s’ils ne sont pas correctement réglementés et, bien sûr, ces risques peuvent facilement se répandre dans le système financier principal en raison de la nature exécutable des stablecoins », a-t-elle déclaré.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Cosmos ATOME +8,4% Plate-forme de contrat intelligente Ethereum EPF +5,9% Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +5,8% L’informatique

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Connaissances

Pourquoi les entreprises DeFi ciblent les investisseurs institutionnels

Par Shaurya Malwa

SÉOUL, Corée du Sud – Les entreprises de la finance décentralisée (DeFi) ciblent de plus en plus un secteur qu’elles cherchaient autrefois à usurper : les acteurs de la finance traditionnelle et les investisseurs institutionnels.

Le changement est étonnamment cohérent. Les projets de prêt Ethereum Aave et Compound ont commencé à proposer des versions institutionnelles de leurs produits en 2021, tandis que Maker a introduit une plate-forme de prêts aux PME appelée Monetalis dans le giron de Maker, avec Maker comme seul bailleur de fonds – malgré l’opposition des détenteurs de jetons.

Les offres ne sont pas non plus des efforts lowball résultant d’un marché baissier. Une cohorte de «DeFi institutionnels» se développe également à un rythme significatif, selon les rapports. Certaines sociétés de recherche ciblent même le secteur de niche pour attirer plus de 1 000 milliards de dollars de capitaux d’investisseurs au cours des cinq prochaines années.

De tels mouvements sont un changement par rapport à la philosophie passée de DeFi, qui s’est formée dans le marché baissier profond de 2019 comme antidote à TradFi, ou finance traditionnelle. Un groupe Telegram alors peu peuplé – simplement appelé «DeFi» – avait des constructeurs de protocoles et des utilisateurs en herbe discutant et envisageant un monde où les contrats intelligents régissent entièrement l’offre de financement aux utilisateurs, un monde où TradFi n’avait aucune portée.

Le groupe Telegram comptait parmi ses nombreux participants des développeurs et des investisseurs alors inconnus tels que Kain Warwick de Synthetix, Artem K de Yearn, Arthur Cheong de DeFiance Capital et Robert Leshner de Compound, parmi plusieurs autres, qui sont depuis devenus des superstars DeFi. Mais les développements d’aujourd’hui sont un changement de près de 180 degrés par rapport à ce monde sans TradFi.

Aller « là où est la croissance »

Qu’est ce qui a changé? Selon Nik Kunkel, développeur de Maker, il s’agit de « où se trouve la croissance ».

« Si vous allez dans une institution, ils vont emprunter 100 millions de dollars. Nous avons des gens qui veulent nous emprunter un milliard (de dollars) », a déclaré Kunkel lors de la conférence BuildAsia en août à Séoul. « Essayer d’obtenir cette masse critique d’utilisateurs de détail dont vous avez besoin pour obtenir 500 millions de dollars de prêts au total est vraiment difficile, n’est-ce pas? »

Kunkel a ajouté que le coût d’acquisition d’utilisateurs pour un participant au détail reste élevé, par opposition à la commercialisation de produits auprès d’institutions qui offrent un « meilleur rapport qualité-prix » en termes d’utilisation des ressources par un projet.

Le sentiment a été appuyé par Doo Wan Nam, fondateur du fonds de cryptomonnaie axé sur la gouvernance StableNode. « De nombreux écosystèmes DeFi ont été conscients que la base d’utilisateurs ainsi que la liquidité peuvent être considérablement améliorées en travaillant avec TradFi », a déclaré Doo à CoinDesk.

Les goûts de Doo disent que DeFi n’est pas si loin de sa promesse non plus. « J’ajouterais également qu’une grande partie de la philosophie DeFi consistait également à éduquer et à révolutionner le système financier actuel – qui est toujours applicable », a-t-il déclaré dans un message Telegram.

Pourtant, Maker’s Kunkel affirme que la récente poussée de la restauration collective ne indique pas que le projet ne concerne plus la vente au détail.

« Il existe différentes initiatives pour servir différents objectifs. Je pense donc que du côté de la croissance, nous nous tournons davantage vers les institutions, mais lorsqu’il s’agit de «banquer les non bancarisés», et c’est là que la deuxième couche entre en jeu », a déclaré Kunkel.

«Il est trop coûteux de traiter Ethereum sur la première couche. Vous ne pouvez pas dire à quelqu’un en Afrique ou à quelqu’un au Paraguay qu’il doit dépenser 20 $ en frais d’essence. Ce n’est pas faisable.

« C’est là que la poussée pour la couche deux entre en jeu », a noté Kunkel, ajoutant que les frais sur ces solutions étaient « moins de 1 $ en ce moment » et que les futures simulations menées par l’équipe montrent que les coûts de transaction « deviennent progressivement insignifiants ».

La couche 2 fait référence à un ensemble de systèmes hors chaîne ou de chaînes de blocs séparées construites au-dessus de la couche 1, ou des chaînes de blocs de base. Ce logiciel regroupe plusieurs transactions hors chaîne en une seule transaction de couche 1, ce qui permet de réduire la charge de données, ce qui permet des transactions réseau plus rapides à moindre coût.

Événements importants

Practicing Law Institute: La SEC parle en 2022

13 h HKT/SGT (5 h UTC) : Enquête japonaise sur les éco-observateurs (août/actuel/perspectives)

20 h 15 HKT/SGT (12 h 15 UTC) : Déclaration de politique monétaire de la Banque centrale européenne