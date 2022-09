Bitcoin rebondit au-dessus de 19 000 $ | Cryptomonnaie

La plus grande crypto-monnaie en valeur marchande se négociait à 19 350 $, bien que les analystes restent sceptiques quant à un rallye plus durable.

Bitcoin (BTC) a rebondi au-dessus du support de 19 000 $ lors des échanges de mercredi.

BTC a récemment changé de mains à environ 19 400 $, soit une augmentation de près de 2 %. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière est tombée à 18 558 $ la veille, son point le plus bas en deux mois.

Pourtant, les analystes sont restés sceptiques quant à un rallye de plus longue durée.

« En général, cet environnement macro est hostile à tous les actifs à risque, y compris le bitcoin… qui est (poussé par) la hausse des taux de la Réserve fédérale et les politiques énergétiques européennes et américaines ESG (gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise) combinées à la croissance post COVID et à la Guerre Russie-Ukraine », Alexandre Lores, directeur de la recherche sur les marchés de la blockchain chez Quantum Economics, a écrit CoinDesk dans un message Telegram.

Pendant ce temps, les marchés boursiers ont clôturé en hausse mercredi, les investisseurs ayant retrouvé un certain appétit pour les actifs plus risqués, au moins temporairement. Le Nasdaq, axé sur la technologie, et le S&P 500, qui a une forte composante technologique, ont chacun augmenté d’environ 2 %. Bitcoin a passé une grande partie de l’année à suivre les actions technologiques.

Craig Erlam, analyste de marché senior pour Oanda, hésitait à prédire une augmentation continue des prix. « La question est maintenant de savoir si nous pourrions voir une autre spirale, comme nous l’avons si souvent vu dans le passé, au cas où le bitcoin briserait les creux de l’été autour de 17 500 $ pour s’échanger aux niveaux de fin 2020 », a écrit Erlam dans un e-mail.