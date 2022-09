Prédiction de prix d’ondulation: XRP apocalypse en devenir pt.2 | Cryptomonnaie

Le prix XRP perd le support des moyennes mobiles 8-exponentielle et 21-simple.

La plus grande bougie de septembre est désormais attribuée aux traders.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 0,41 $.

Le prix XRP de Ripple pourrait montrer les premiers signes d’une baisse à 0,30 $. Des niveaux clés ont été identifiés.

Le prix XRP a connu des jours meilleurs.

Le prix XRP de Ripple est dans une position malheureuse. Depuis août, le jeton de remise numérique a perdu 20 % de sa valeur marchande, incapable de riposter avec succès contre la force baissière pendant plus de quelques heures à la fois. Au cours des premiers jours de bourse d’août, le prix du XRP s’est consolidé près de la zone médiane de 0,33 $, incitant à l’optimisme au milieu des spéculations sur une négociation finale de la SEC en cours.

Le 6 août, les baissiers ont fermement rejeté la rentrée dans la barrière de 0,33 $, et le XRP a perdu 5 % de sa valeur marchande en quelques heures. La moyenne mobile simple de 21 jours a catalysé le déclin car le motif en étoile du soir était juste en dessous de la barrière sur la période de 4 heures.

Il convient de noter que la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours a également été dépassée lors de la baisse, ce qui est un témoignage subtil de la force baissière. En conséquence de la résistance, un grand engloutissement baissier a été imprimé et se présente maintenant comme la plus grande bougie imprimée pendant tout le mois de septembre.

Graphique XRP USDT sur 4 heures

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,325 $. Si le bastion baissier est authentique, le prix XRP d’un événement de balayage des plus bas pourrait déjà être en cours. Les traders pourraient avoir le pouvoir de renvoyer le prix XRP sur un territoire inférieur à 0,30 $. Les principaux niveaux d’intérêt sont le creux du 18 juin à 0,28 $ et les niveaux de liquidité remontant à janvier 2021, proches des niveaux de 0,24 $ et 0,21 $. Une telle baisse entraînerait une baisse de 40 % par rapport au prix XRP actuel.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 0,41 $. Si les haussiers peuvent franchir cette limite, ils pourraient lancer un rallye d’automne ciblant 0,46 $, entraînant un rallye haussier de 40 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

