La corrélation croissante de Shiba Inu avec cet atout pourrait entraver sa reprise | Cryptomonnaie

Shiba Inu adhère à la trajectoire de Bitcoin, ce qui pourrait limiter toute possibilité de hausse.

Le marché au sens large est toujours dans un état de «peur extrême», ce qui aura un impact à la fois sur la reprise de BTC et de SHIB.

Shiba Inu fait des progrès avec son Metaverse, avec la révélation de son premier concept art WAGMI Temple.

Alors que Dogecoin pourrait être le roi des pièces de monnaie, c’est Shiba Inu qui est actuellement le jeton de mème le plus populaire, et c’est sur cette popularité que repose sa récupération puisque, sur le plan technique, SHIB est vraiment en difficulté.

Bitcoin pas à la rescousse ?

Pas vraiment. En fait, il pourrait bien s’agir de la pièce maîtresse qui fait obstacle au rétablissement de Shiba Inu. Les deux actifs suivent les signaux plus larges du marché, et le sentiment plus large après la baisse d’août est toujours assez négatif. Les investisseurs sont dans un état de « peur extrême » deux semaines plus tard encore, ce qui rend difficile une reprise.

La tendance baissière de Shiba Inu qui semblaient s’achever il y a quelques jours n’était rien d’autre qu’un fake depuis que SHIB est revenu à son état de déclin antérieur au moment de la rédaction. La preuve de la même chose est évidente selon le SAR parabolique, car les points noirs sont revenus au-dessus des chandeliers au cours des 42 dernières heures.

Le meilleur support dont SHIB dispose actuellement est la moyenne mobile simple sur 50 jours (bleue), qui soutiendra sa reprise au sommet du marché avec une hausse de 40 %. Mais cela pourrait aussi être perdu si SHIB continue de décliner.

Tableau journalier Shiba Inu

Le prix du Bitcoin n’observe aucun élan différent car il est toujours bloqué dans la zone critique sous le niveau de Fibonacci de 23,6 %. Se négociant à 18 968 $, BTC est dans la zone de danger car il est très proche du creux du marché.

Graphique Bitcoin sur 24 heures

Pourquoi est-ce important pour Shiba Inu ?

La façon dont la trajectoire de Bitcoin pourrait affecter SHIB est que ce dernier partage une corrélation de 0,61 avec BTC. Tant que Bitcoin restera modéré, SHIB le sera aussi, et la seule grâce salvatrice pour la pièce meme est sa demande.

La corrélation entre Shiba Inu et Bitcoin

La perspective la plus commercialisable de Shiba Inu est son Metaverse, qui se développe rapidement. Plus tôt la semaine dernière, Shiba Inu a présenté son tout premier art conceptuel du temple WAGMI. Le temple WAGMI est conçu comme le cœur du métaverse et est conçu pour afficher l’histoire de Shiba Inu.

Bien qu’aucun effet perceptible n’ait été observé sur l’action des prix à partir de ce développement, l’inclusion éventuelle d’investisseurs dans le monde virtuel poussera certainement SHIB sur les cartes.