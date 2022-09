Big Eyes coin est-il le prochain Dogecoin ? Ou dépassera-t-il Ethereum ? | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie a constamment connu une recrudescence de nouveaux jetons depuis que la crypto a attiré l’attention du secteur de l’investissement. Pour constituer un portefeuille solide, il est conseillé de détenir des jetons d’âges différents, ce qui peut, à son tour, aider votre portefeuille à gagner contre la volatilité du marché. Une autre dans la lignée des nouvelles crypto-monnaies à fort potentiel est Big Eyes Coin (BIG) qui suscite beaucoup d’attention parmi les investisseurs et les analystes.

Il ne serait pas surprenant de voir Big Eyes Coin dans le top 10 des crypto-monnaies dans les mois à venir. Il serait intéressant d’examiner le plan de jeu déjà articulé de cette crypto-monnaie et d’évaluer son avenir, car elle s’est déjà créée une image forte dans l’espace fintech. Le jeton a levé plus d’un million de dollars lors de sa prévente et se rapproche actuellement de la barre des 2 millions de dollars.

Popularité croissante des jetons Meme

Les jetons Meme se sont fait un nom dans l’industrie depuis le succès de Dogecoin (DOGE). Ce jeton meme fonctionne sur sa propre blockchain et est open-source. Le succès de ce jeton mème est démontré par son ascension dans le top dix des crypto-monnaies par capitalisation boursière, où il est actuellement le seul jeton mème. Ces crypto-monnaies sont généralement basées sur une tendance Internet ou une prise humoristique. Par exemple, le mème du chien a conduit à la montée en puissance de Dogecoin, et plusieurs autres cryptos sont nées du même thème. Depuis que Musk a montré un support enthousiaste à Dogecoin (DOGE), la libération de jetons était un spin-off du chien de compagnie de Musk. Par conséquent, les cryptos meme ont construit une culture et un récit solides pour la communauté crypto.

Big Eyes Coin (BIG) entre également sur le marché en tant que jeton de mème. Il a un chat comme mascotte et le récit est conçu autour de la gentillesse de ce chat aux grands yeux. On peut toujours supposer que le lancement d’un jeton de chat pourrait être un défi direct pour les crypto-monnaies établies comme Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Floki Inu (FLOKI), etc. C’est une étape courageuse et créative prise par le Big Eyes Coin réseau, et les résultats positifs portent déjà leurs fruits lors de sa phase de prévente.

Avec la logique de sauver les poissons et la vie aquatique pour nourrir la mascotte du chat, Big Eyes (BIG) a promis 5% de ses jetons à des associations caritatives qui œuvrent pour la cause du nettoyage et de la préservation des océans et autres ressources hydroélectriques. Le don pourrait totaliser jusqu’à un million de dollars, et les analystes et les militants écologistes reconnaissent largement cette initiative. De plus, le réseau Big Eyes Coin promet également une étape sérieuse vers la préservation des océans.

Big Eyes Coin (BIG) est le prochain engouement pour la cryptomonnaie

Lorsque Dogecoin (DOGE) a été lancé, Internet a éclaté avec des reposts, des tweets et des partages qui ont alimenté la popularité et le succès financier de Dogecoin. De même, Big Eyes Coin (BIG) a prévu d’exploiter le potentiel de l’économie des influenceurs sur le marché Fintech.

Le livre blanc révèle que le jeton doit déployer la campagne d’influence dans la deuxième étape de son plan d’action. De plus, étant donné que Big Eyes Coin est un réseau appartenant à la communauté, l’accent est mis sur le fait de permettre aux investisseurs de s’exprimer sur le fonctionnement de la crypto-monnaie. Ce modèle DAO est largement apprécié par les analystes, et il pourrait être l’une des raisons du succès grandissant de Big Eyes Coin (BIG).

Le hub créatif pour les événements et compétitions NFT est développé par l’équipe NFT Sushi, une sous-section du réseau Big Eyes. La visibilité du réseau augmentera à mesure que de plus en plus de personnes porteront les produits et vêtements BIG dans le monde entier. De plus, la marchandise de Big Eyes Coin sera vendue dans des formats numériques et physiques pour promouvoir l’utilisation de jetons BIG et collecter des fonds pour les océans et la vie marine.

200 000 000 000 de jetons BIG ont été produits et sont désormais proposés à la vente et à l’achat sans aucune taxe. 70 % des jetons seront mis en prévente publique, tandis que 20 % des jetons seront utilisés pour des échanges. Un portefeuille marketing recevra 5% des jetons, qui seront gérés par l’équipe et y resteront même si les performances du jeton sur le marché Bitcoin s’améliorent. 5% des jetons seront conservés par l’association caritative, comme mentionné précédemment. Ces jetons seront rendus accessibles au grand public pour souligner davantage la transparence de la plateforme.

Big Eyes Coin (BIG) prêt à rivaliser avec les goûts d’Ethereum (ETH) à l’avenir

Après avoir levé plus d’un million de dollars dans sa phase de prévente, Big Eyes (BIG) a établi sa présence sur le marché de la cryptomonnaie. Il est en concurrence avec des cryptos comme Ethereum (ETH), qui ont une histoire établie de succès.

D’autre part, Ethereum (ETH) a rencontré des problèmes parmi les investisseurs malgré la récente fusion qui promettait des mises à niveau. Au moment de mettre sous presse, il y a eu une baisse de la valeur ETH de 2,75%. Cela était dû à la nouvelle jeudi que les programmeurs d’Ethereum avaient trouvé des vulnérabilités dans le code avant la fusion, ou le passage d’Ethereum de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS).

Ladite fusion est l’un des événements les plus attendus dans la sphère crypto cette année. La fusion, qui est prévue pour septembre, modifiera l’offre d’ETH et pourrait même rendre déflationniste la deuxième plus grande crypto-monnaie. Cela pourrait signifier que la baisse de valeur est un signe que le jeton entre dans sa phase déflationniste, ce qui pourrait être rentable pour les investisseurs. La quantité totale d’ETH, selon Ethereum, est d’environ 120 millions. L’offre augmentait à un taux de plus de 4% par an en raison des coûts élevés nécessaires pour maintenir son modèle PoW précédent. Mais après la fusion, les analystes prédisent que l’actif connaîtra une déflation à un taux de -1,5 % par an en raison de la réduction des émissions et du mécanisme de brûlure. Cela pourrait conduire Ethereum (ETH) à être un jeton déflationniste.

Dans l’ensemble, Ethereum (ETH) traverse une mer d’ambiguïtés qui a rendu les investisseurs un peu confus et sceptiques quant à l’avenir d’Ethereum après The Merge. Dans des moments difficiles comme ceux-ci, il faut se tourner vers de nouveaux jetons comme Big Eyes (BIG) pour stabiliser son portefeuille.

Investissez dans Big Eyes Coin (BIG) maintenant pour débloquer votre bonus

Vous devez installer un portefeuille de métamasque sur le navigateur de votre ordinateur ou télécharger le logiciel de portefeuille de confiance sur votre smartphone pour acheter Big Eyes Coin (BIG). Entrez l’URL suivante dans le navigateur du portefeuille : https://buy.bigeyes.space. Le formulaire qui s’ouvrira nécessite que vos informations exactes soient saisies. Sélectionnez le jeton de paiement et entrez les jetons Big Eyes Coin (BIG) nécessaires avant de soumettre.

Les jetons Big Eyes Coin (BIG) seront livrés dans votre portefeuille après la conclusion de la prévente. Big Eyes Coin (BIG) est livré sans taxe d’achat ou de vente, ce qui rend l’acquisition abordable. Réclamer vos jetons Big Eyes Coin (BIG) est simple. Le réseau prononce la commodité dans l’espace crypto.

Il est fortement conseillé de toujours s’appuyer sur des recherches personnelles et une évaluation de portefeuille avant d’investir dans un jeton. En suivant les tendances du marché de la cryptomonnaie et en établissant des règles empiriques financières personnelles, on peut toujours naviguer sur le marché de la cryptomonnaie et essayer de lutter contre la volatilité de la fintech.

Cet article est un contenu sponsorisé