Crypto.com Coin a des traders qui se replient alors que les traders sont sur le point de pousser le prix sous 0,10 $ | Cryptomonnaie

L’action sur le prix des pièces de monnaie Crypto.com glisse mardi à la fin de la séance de négociation aux États-Unis.

Le prix du CRO se rapproche de la dernière ligne de défense avant le test baissier de 0,10 $

Attendez-vous à voir une autre baisse de 12 % si ce sentiment se poursuit tout au long de la semaine.

Le prix de Crypto.com Coin (CRO) a glissé alors que les faux espoirs des traders d’un possible rallye à 0,1300 $, près de la moyenne mobile simple de 55 jours, se sont évaporés. Au lieu de cela, le prix du CRO a plongé de plus de 6 % à la baisse pour trouver un support proche de 0,1100 $. Alors que les baissiers traversent le support, le plus bas de 2022 est à gagner et pourrait voir le prix du CRO inférieur à 0,0984 $.

Le prix du CRO devrait encore baisser de 11 %

Le prix de Crypto.com Coin ne profite pas beaucoup d’un été indien, car l’action des prix efface tous les gains précédents dans les dernières heures de la séance de négociation près de la clôture des États-Unis. Alors que les traders pèsent désormais sur les traders et les poussent à la baisse, les traders ne parviennent pas à maintenir la barrière de 0,1107 $ qui a plutôt bien résisté pendant la majeure partie de l’été. Avec seulement le niveau de support mensuel S1 sur le chemin, il n’y a pas grand-chose de plus pour empêcher les traders de toucher la base à 0,0984 $ de si tôt.

Le prix du CRO a donc encore 11 % de la prédiction de dévaluation, le niveau psychologique de 0,1000 $ risquant de casser. Cela indiquerait non seulement une cassure d’un niveau élevé, mais également le risque de nouveaux creux pour 2022. Avec le support mensuel S2 proche de 0,0900 $ et une ligne de tendance descendante rouge peut-être encore en jeu, attendez-vous à ce que ce niveau soit la prochaine cible du inconvénient.

Graphique journalier CRO/USD

Les marchés boursiers ont montré à plusieurs reprises leur résilience ces dernières semaines et ces derniers mois, se redressant dans des circonstances difficiles. Il en va de même pour les crypto-monnaies avec la performance époustouflante du prix Ethereum cette semaine comme exemple le plus récent. Le prix CRO pourrait donc voir un revirement juste à la suite d’un commentaire positif et le prix des pièces Crypto.com remonterait à 0,1200 $ avec la perspective d’atteindre jusqu’à 0,1300 $ selon le catalyseur à portée de main.