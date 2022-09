Bitcoin déchire en dessous de 20 000 $ et ouvre une nouvelle boîte avec plus de pertes à portée de main | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin voit les traders s’inquiéter des pertes massives alors que 20 000 $ s’estompent.

Le prix BTC entre dans une zone avec plus de 16% de pertes dans la perspective.

Attendez-vous à une nouvelle baisse dans les semaines et les mois à venir sans fin.

Le prix du Bitcoin (BTC) a fait ses adieux à 20 000 $ après quelques jours de négociation très agités. Avec 20 000 $ toujours au milieu de la fourchette à la fin du mois d’août, c’est au début du mois de septembre que le niveau psychologique bien-aimé a commencé à être mentionné en haut de l’action des prix intrajournaliers. Lentement mais sûrement, le prix du Bitcoin a glissé en dessous, et après hier, il est temps de dire au revoir à 20 000 $ pour l’instant, enchaînant les traders avec des pertes massives et des pnl négatifs à venir.

Bitcoin revisite 2020 à nouveau

Le prix du bitcoin voit le support haussier s’effondrer alors que l’action des prix chute de 5% à la clôture de la session américaine. Les haussiers de Bitcoin semblent incapables de résister à la tourmente du marché alors que la crise énergétique européenne ramène les actions mondiales aux plus bas de 2022, et la force du dollar reprend du pouvoir après une brève pause. Avec une ouverture en dessous de 19 036 $ et aucun véritable test à la hausse à ce niveau, 20 000 $ semblent loin maintenant.

Le prix du BTC par ce mouvement entre dans une nouvelle zone avec plus d’inconvénients. Il n’y a pas beaucoup de poignées sur lesquelles continuer, car une seule près de 18 000 $ correspond au S1 mensuel. Ce niveau sera probablement testé pour le support, la base de cette nouvelle zone commerciale s’élevant à près de 16 020 $, ce qui correspond au creux du 6 novembre 2020 et englobe une baisse d’environ 16 %.

Graphique journalier BTC/USD

Alternativement, un revirement pourrait encore être possible si les traders achètent la baisse et tous les prix en vue en dessous de 19 036 $. Une rotation rapide pourrait entraîner une action des prix qui revient au-dessus de ce niveau et qui cherche à récupérer 20 000 $. Cela aurait du sens car l’indice de force relative se négocie à la limite de la survente et est donc peut-être sur le point de rebondir et de monter.