La chute libre du prix XRP s’arrête alors que la capitalisation boursière de la crypto abandonne la barre des 1 billions de dollars | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est sur le point de rebondir sur un modèle de support rectangulaire pour des gains supérieurs à 0,3667 $.

Ripple et la SEC ont enfin une fenêtre de règlement pour l’affaire judiciaire en cours.

Les pertes engloutissent l’ensemble du marché de la crypto-monnaie, forçant la capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie en dessous de 1 000 milliards de dollars.

Le prix du XRP est en train de fortifier le support autour de 0,3180 $ à la suite d’une forte baisse par rapport à la résistance à 0,3367 $. Bien que le jeton de transfert d’argent transfrontalier se négocie légèrement au-dessus de 0,3200 $, tous les regards sont rivés sur sa capacité à rebondir sur le support d’un mouvement soutenu vers le nord.

D’un autre côté, les analystes estiment que lorsque le prix du Bitcoin glisse en dessous de 19 000 dollars, il entraîne l’ensemble du marché de la cryptomonnaie vers le bas. Il vacille à 18 751 $ au moment de la rédaction tandis que le prix d’Ethereum a du mal à supporter environ 9,0 % de pertes quotidiennes. Ces baisses généralisées ont vu la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie tomber à 982 milliards de dollars; en plus de cela, il pourrait tester les niveaux de juin de 875 milliards de dollars.

Procès Ripple contre SEC: un règlement est-il à l’horizon?

Le procès Ripple contre SEC traîne depuis près de deux ans. Cependant, Jeremy Hogan, un expert juridique qui suit de près l’affaire, estime que les deux parties pourraient parvenir à un règlement au cours des prochains mois.

Selon Hogan, les allégations déposées par la Securities and Exchange Commission (SEC) contre Ripple Labs et ses hauts dirigeants selon lesquelles il aurait vendu XRP en tant que titre non enregistré pourraient être réglées avant novembre.

« [The] le délai de règlement le plus probable est à partir de maintenant jusqu’à la fin novembre, car les cartes seront sur la table », a estimé Hogan.

Le procès a relativement supprimé le prix du XRP dans la mesure où il n’a pas atteint un nouveau sommet à vie lors du précédent marché haussier. Un résultat positif peut changer le récit, permettant au prix XRP d’atteindre son potentiel haussier.

Le prix du XRP rebondit vers une éventuelle cassure du rectangle

Le prix XRP a été rejeté lors de sa dernière mission d’évasion par la résistance au sommet d’un modèle de prix rectangulaire, comme illustré dans le graphique de quatre heures ci-dessous. Les pertes étaient imparables jusqu’à ce que le jeton de transfert d’argent international atteigne la ligne de support du modèle de gouvernance.

En raison de l’extrême volatilité, le prix du XRP a atteint des niveaux de survente deux fois au cours de la même semaine. Néanmoins, un oscillateur stochastique appliqué révèle une forte tendance haussière des cartes. Il convient de noter que l’indice est passé à la hausse dès qu’il est sorti de la zone de survente. Si le stochastique maintient cette tendance haussière, les traders reprendront confiance et réaligneront leur mission sur l’obstacle du rectangle à 0,3367 $ – au-delà, ils pourraient même être prêts pour la montée ultime au-delà de 1,0000 $.

Graphique XRP/USD sur quatre heures

La métrique en chaîne de la valeur marchande réalisée (MVRV) par Santiment confirme la prochaine cassure des prix XRP. Avec une lecture de -5,35 %, les investisseurs estiment généralement que le XRP est sous-évalué et, par conséquent, dans une zone d’achat.

Modèle en chaîne XRP MVRV

Habituellement, une lecture au-dessus de la ligne moyenne (0,00 %) implique une surévaluation. En d’autres termes, la plupart des détenteurs réalisent des bénéfices et vendront probablement pour réaliser un profit. Les investisseurs doivent tenir compte de l’appel haussier à acheter du XRP – une décision qui pourrait préparer le jeton de transfert d’argent transfrontalier à un rallye dans les prochains jours – peut-être des semaines.

