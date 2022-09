Le prix d’ondulation écrase les rêves des traders alors que la crise énergétique européenne se réchauffe | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation laisse les investisseurs avec la gueule de bois après une variation de prix intrajournalière de 7,5 %.

Le prix du XRP a dû clôturer de plus de 3 % alors que les marchés glissaient au cours des dernières heures de négociation de la session américaine.

Cela montre les premiers avertissements selon lesquels un marché haussier des crypto-monnaies est encore loin d’être terminé.

L’action des prix Ripple (XRP) a glissé du jour au lendemain au cours des dernières heures de négociation après que le sentiment ait changé de 180 degrés alors que les problèmes géopolitiques ont de nouveau éclaté et que les problèmes énergétiques ont atteint leur point d’ébullition en Europe. Les gros titres qui parlent d’un effondrement de Lehman parmi les fournisseurs d’énergie en Finlande, ainsi que le président turc Erdogan prononçant des mots durs sur la possibilité d’une intervention militaire contre la Grèce, et Poutine s’engageant à couper complètement l’approvisionnement en gaz et en pétrole de l’Europe, ont accentué la pression. Il n’est donc pas surprenant qu’il soit normal que les marchés se retournent sur le dos de toute cette négativité et plongent alors que les investisseurs commencent à thésauriser les liquidités.

Le prix XRP ne fait pas le poids face à une géopolitique désastreuse

Le prix Ripple a déjà chuté de 2,5 % supplémentaires lors de la session ASIA PAC, tandis que la session européenne apporte un certain soulagement pour le moment. Le support aux haussiers a été rompu et une fois la session américaine lancée, attendez-vous à voir une poursuite du ralentissement. Le prix du XRP risque donc d’imprimer des pertes plus importantes, car le support des traders à 0,3182 $ qui s’est tenu pendant la nuit s’est cassé ce matin.

Le prix du XRP recherchera désormais le niveau de support le plus proche où les traders voudront acheter. Ce niveau semble être proche de 0,3043 $, ce qui est encore à 5 % et pourrait être testé plus tard cet après-midi, si la séance sur les actions américaines prend du retard. Pour aggraver les choses, la BCE est sur le point d’émettre à nouveau une hausse des taux jeudi, et avec une histoire de communication pas si bonne, cela pourrait même être un catalyseur qui pourrait inciter XRP à négocier en dessous de ce niveau pivot de 0,3043 $ et tester 0,2900 $ à la baisse.

Graphique journalier XRP/USD

Alternativement, les marchés pourraient commencer à regarder au-delà de ces gros titres négatifs et se concentrer sur la hausse alors que l’Europe tente de résoudre les problèmes énergétiques tandis que les pourparlers diplomatiques sont en cours entre la Grèce et la Turquie. Le prix du XRP pourrait facilement voir les traders acheter la baisse et en faire une fausse cassure, l’action des prix remontant au-dessus de 0,3300 $ à court terme. Vendredi pourrait alors voir une restauration de l’action à la hausse des prix, avec un prix XRP se négociant à près de 0,35 $ autour du pivot mensuel comme référence.