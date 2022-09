Qu’est-ce que veTokenomics et comment ça marche ? | Cryptomonnaie

Toutes les facettes de la production et de la gestion d’un jeton, y compris son attribution aux différentes parties prenantes, l’approvisionnement, les calendriers de gravure des jetons et la distribution, sont gérées par l’analyse de la tokenomics. Tokenomics aide à déterminer la valeur potentielle des projets de financement décentralisé (DeFi). Étant donné que la loi de l’offre et de la demande ne peut pas être modifiée, la tokenomics a un impact considérable sur la valeur de chaque jeton non fongible (NFT) ou crypto-monnaie.

Cependant, il existe diverses failles dans la conception de la tokenomics, telles qu’une allocation initiale substantielle d’approvisionnement aux initiés, qui peut être un signe d’avertissement de pompage et de vidage. De plus, il n’y a pas de manuel sur la façon dont les fondateurs, la trésorerie, les investisseurs, les concepteurs de communauté et de protocole doivent diviser les jetons de manière optimale.

En conséquence, les protocoles DeFi, tels que Curve, MakerDAO et Uniswap, manquent d’une distribution de jetons initiale soigneusement planifiée, ce qui entraîne une distribution de jetons sous-optimale, car les contributeurs les plus importants peuvent ne pas toujours obtenir la meilleure allocation ou vice versa. Pour résoudre ces problèmes, le protocole Curve a introduit la tokenomics ou veTokenomics avec vote bloqué. Dans cet article, vous apprendrez le concept de base de veTokenomics ; comment fonctionne veTokenomics et ses avantages et inconvénients.

Qu’est-ce que veTokenomics ?

Dans le cadre du concept veTokenomics, les jetons doivent être gelés pendant une période déterminée, ce qui encourage la participation à long terme et réduit l’offre de jetons sur le marché. En retour, les utilisateurs reçoivent des veTokens qui ne peuvent pas être vendus et ne sont pas transférables. Cela dit, pour participer au mécanisme de gouvernance, il faut verrouiller ses jetons sur une période de temps déterminée, ce qui entraînera une augmentation organique du prix des jetons au fil du temps.

On peut déjà verrouiller vos jetons dans certaines initiatives DeFi pour recevoir une partie des revenus du protocole. Cependant, l’architecture veToken diffère en ce que les propriétaires de ces jetons verrouillés peuvent contrôler le flux d’émission, augmentant ainsi la liquidité d’un pool particulier.

Le rythme auquel les crypto-monnaies sont créées et libérées est appelé émission. Le modèle économique de la crypto-monnaie, en particulier s’il est inflationniste ou déflationniste, affecte le taux d’émission. Cela conduit à un meilleur alignement entre le succès du protocole et les incitations gagnées par les détenteurs de jetons car les baleines ne peuvent pas utiliser leurs votes pour manipuler les prix des jetons.

Comment fonctionne veTokenomics ?

Pour comprendre le fonctionnement de la tokenomics de dépôt de vote, voyons comment Curve implémente la veTokenomics. Semblable à d’autres protocoles DeFi, les fournisseurs de liquidité (LP) gagnent des jetons LP pour offrir de la liquidité aux pools de Curve. Ces jetons LP peuvent être déposés dans la jauge Curve pour obtenir le jeton Curve DAO (CRV), que les fournisseurs de liquidité peuvent améliorer en verrouillant le CRV. La jauge de liquidité calcule la quantité de liquidité que chaque utilisateur contribue. Par exemple, on peut miser ses jetons de fournisseur de liquidité dans la jauge de liquidité unique de chaque pool Curve.

De plus, les détenteurs de veCRV et les LP partagent les frais générés par Curve Finance. Il faut verrouiller ses jetons de gouvernance CRV pendant une période de temps déterminée (une semaine à quatre ans) et renoncer à sa liquidité pour obtenir veCRV. Cela indique que les acteurs à long terme veulent que le projet réussisse et ne sont pas simplement là pour gagner des gains à court terme.

Les détenteurs de veCRV peuvent augmenter les récompenses de mise en verrouillant les jetons pendant une longue période, décider quels pools de liquidité reçoivent des émissions de jetons et être récompensés pour le jalonnement en sécurisant la liquidité par le biais d’échanges sur Curve. Cependant, la durée pendant laquelle les détenteurs de jetons ont verrouillé leurs veTokens affecte leur influence sur le processus de vote.

Considérez Bob et Alex, qui ont chacun la même quantité de CRV. Bob a verrouillé ses jetons pendant deux ans, tandis qu’Alex ne les a eus que pendant un an. Le veCRV, le pouvoir de vote et les rendements associés sont doublés pour Bob car il a verrouillé ses jetons plus longtemps qu’Alex. Une telle dynamique favorise l’engagement à long terme dans les projets d’organisation autonome décentralisée (DAO) et garantit que l’émission de jetons est menée de manière démocratique.

D’autres exemples de veTokenomics incluent Balancer, qui a introduit les jetons veBAL en mars 2022 avec une durée de verrouillage maximale d’un an. Frax Finance a également suggéré d’utiliser des jetons veFXS, permettant aux propriétaires de choisir des jauges qui répartiraient les émissions FXS entre différents pools sur différents échanges décentralisés (DEX).

Quels sont les avantages et les inconvénients de veTokenomics ?

D’après la compréhension des bases de veTokenomics, il est évident que les détenteurs de jetons sont récompensés pour avoir bloqué l’offre de veTokens, ce qui réduit l’offre de jetons LP et donc la pression de vente. Cela indique que les détenteurs de jetons détenant une quantité substantielle de jetons ne peuvent pas manipuler leur prix. De plus, ce modèle de tokenomics populaire favorise l’ajout de plus de liquidités aux pools, renforçant la capacité d’un stablecoin à conserver son ancrage.

Puisqu’il n’y avait pas de marché pour les jetons de fournisseurs de liquidités autres que l’exercice des droits de gouvernance et la spéculation, les jetons de gouvernance DeFi initiaux n’avaient que peu ou pas d’impact sur le prix. Cependant, les veTokens verrouillés ont un impact positif sur la dynamique de l’offre, car la communauté s’attend à des rendements accrus, à des droits de gouvernance précieux et à l’alignement des priorités de toutes les parties prenantes.

Malgré les avantages ci-dessus du modèle vetoken, il existe divers inconvénients de veTokenomics dont les parties prenantes doivent être conscientes. Étant donné que tout le monde n’investit pas à long terme, le protocole suivant le modèle veTokenomics peut ne pas attirer les investisseurs à court terme.

De plus, si les jetons sont verrouillés plus longtemps, les coûts d’opportunité peuvent être trop élevés car on ne peut pas les débloquer avant la date d’échéance s’ils changent d’avis. De plus, ce modèle diminue les incitations à long terme et affaiblit la décentralisation de la gouvernance si le protocole offrant de tels jetons a la majorité des veTokens.

L’avenir du modèle veTokenomics

Dans le modèle traditionnel de tokenomics, les jetons de gouvernance qui accordent uniquement le pouvoir de voter sont considérés comme inestimables par Curve Finance (le pionnier du modèle veTokenomics). De plus, il estime qu’il n’y a guère de raison pour que quiconque s’engage pleinement dans un projet lorsque la « gouvernance » est le seul facteur qui stimule la demande.

Le nouveau système tokenomique appelé veTokenomics est une avancée significative. Bien qu’il réduise l’offre, rémunère les investisseurs à long terme et harmonise les incitations des investisseurs avec le protocole, le modèle veTokenomics est encore immature.

À l’avenir, nous pourrions découvrir des protocoles supplémentaires incorporant veTokenomics dans leur architecture de conception en plus de développer de nouvelles façons de construire des systèmes économiques distinctifs qui utilisent veTokens comme base de middleware. Néanmoins, comme l’avenir est imprévisible, il n’est pas possible de deviner comment les modèles de tokenomics évolueront dans les années à venir.