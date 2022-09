8 meilleurs NFT à acheter | Cryptomonnaie

Depuis 2021, le secteur de la cryptomonnaie a connu une croissance exponentielle dans l’espace NFT (jeton non fongible). Par conséquent, ce guide discutera et passera en revue certains des meilleurs NFT à acheter en 2022.

8 meilleurs NFT à acheter en 2022

1. Tamadoge

Tamadoge (TAMA) est la crypto-monnaie native du Tamaverse – un écosystème de jeu pour gagner (P2E) qui exploite son jeton natif et ses protocoles NFT pour offrir des récompenses dans le jeu.

L’attraction principale de la plate-forme est les animaux de compagnie Tamadoge – des NFT qui prennent la forme d’avatars virtuels ressemblant à des chiens. Ces conceptions virtuelles ont été créées à l’aide de la fonctionnalité de contrat intelligent et seront disponibles à l’achat avec TAMA sur le magasin Tama. Les NFT pour animaux de compagnie peuvent être créés, échangés et éventuellement utilisés pour la compétition sur Tamadoge.

Les joueurs rivalisent avec d’autres membres de la communauté pour des points sur un classement mensuel, les meilleurs joueurs remportant TAMA en récompense. Par conséquent, Tamadoge peut devenir l’un des meilleurs nouveaux projets NFT en 2022.

Avec un approvisionnement total de 2 milliards de jetons, 50% de TAMA se négocie actuellement en prévente. Après avoir vendu ses objectifs de prévente bêta de 2 millions de dollars en 10 jours, TAMA a collecté plus de 8 millions de dollars de son objectif de financement de prévente et a été nommé en tête des meilleurs cryptos à acheter en 2022.

Une fois la prévente terminée, TAMA sera cotée sur les échanges centralisés (CEX) et décentralisés (DEX) populaires – y compris LBank et Uniswap. Suivez la chaîne Tamadoge Telegram pour rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour concernant Tamadoge. Les administrateurs de Telegram ne vous contacteront jamais en premier.

2. Bataille à l’infini

Battle Infinity est un écosystème P2E qui combine des éléments de jeu avec des protocoles DeFi (finance décentralisée) en utilisant son jeton natif – IBAT – et a été placé en tête de la liste Crypto Presales ICO.

Les joueurs peuvent accéder à 6 fonctionnalités P2E sur Battle Infinity – y compris des opportunités de gain de crypto, des NFT échangeables et des plateformes virtuelles. IBAT Battle Games est une boutique de jeux multijoueurs sur l’écosystème, où les joueurs peuvent accéder à plusieurs jeux P2E NFT.

Les joueurs peuvent acheter et vendre tous leurs objets virtuels et gagner des NFT sur le Battle Market – qui est une autre plate-forme P2E qui prend en charge la création de NFT. Sur le Battle Market, les joueurs peuvent mettre à jour leurs avatars virtuels, qui ont été créés en tant que NFT en utilisant les normes de protocole intelligent ERC 721.

Ces éléments peuvent ensuite être utilisés sur la Battle Arena – une plate-forme de style métaverse où les joueurs peuvent participer à des concerts, des événements et des jeux P2E via des casques VR. Notamment, l’IBAT est la monnaie centrale qui peut être achetée sur le propre DEX de Battle Infinity – l’IBAT Battle Swap.

L’IBAT de Battle Infinity a récemment conclu sa prévente de 3 mois en un peu plus de 3 semaines avant d’être lancé sur le PancakeSwap DEX. De plus, IBAT sera également publié sur LBank, un échange centralisé populaire, le 26 août 2022.

Rejoignez la chaîne Telegram de Battle Infinity pour obtenir plus de mises à jour sur le projet. Les administrateurs de Telegram ne vous contacteront jamais en premier.

3. Lucky Block NFT

Lucky Block est une plate-forme de compétitions NFT où les joueurs peuvent participer à des tirages NFT et à des tirages cryptomonnaies pour gagner des récompenses. Notamment, l’écosystème fabrique ses propres NFT, ce qui donne aux participants l’accès à des tirages NFT exclusifs.

Par exemple, les utilisateurs détenant les NFT du Platinum Rollers Club peuvent obtenir un accès exclusif au concours Platinum organisé sur Lucky Block. Cet écosystème règle toutes les transactions avec LBLOCK – le jeton natif.

LBLOCK a récemment publié une nouvelle version de jeton (V2) – un protocole ERC-20 qui peut être répertorié sur les CEX, sans frais de transaction supplémentaires. D’autre part, le jeton V1 est un protocole BEP-20 qui entraîne des frais de 12 % par transaction.

Le jeton LBLOCK V2 a été coté sur la bourse MEXC et sera également coté sur Gate.io le 1er septembre 2022 – le 5e plus grand CEX de l’espace.

4. Soies

Silks est une plate-forme NFT unique qui propose des NFT de chevaux négociables sur son écosystème. Notamment, les chevaux Silks NFT reflètent directement les chevaux de course pur-sang du monde réel en suivant des statistiques importantes telles que la lignée, le processus d’entraînement et les performances des chevaux réels.

Alors que les Silk Horses sont la principale attraction NFT, la plateforme propose également des avatars Silk – qui peuvent être utilisés pour accéder au métaverse de cette plateforme P2E. De plus, l’écosystème P2E comprend également des écuries NFT – qui sont utilisées pour miser les chevaux NFT et gagner des récompenses.

Tous ces NFT peuvent être achetés et vendus avec Silks Transactional Token (STT) – le crypto natif. Les multiples protocoles basés sur NFT peuvent faire de Silks l’un des meilleurs NFT à acheter en 2022

5. NFT décentralisés

Decentraland est une plate-forme immobilière virtuelle qui prend en charge l’achat, la vente et l’échange de terrains basés sur NFT. Chaque parcelle de terrain négociable est représentée par un jeton ERC-721, la plate-forme étant construite sur le réseau Ethereum.

MANA est un jeton ERC-20 et la crypto-monnaie native utilisée pour échanger ces NFT. Le jeton MANA a fourni un retour sur investissement (ROI) de tous les temps de 3 100 %. Après avoir atteint un sommet historique (ATH) de près de 6 $, MANA se négocie à un prix inférieur de 0,85 $ par jeton.

Les crypto-actifs sont un produit d’investissement non réglementé très volatil. Aucune protection des investisseurs au Royaume-Uni ou dans l’UE.

6. Collection Bored Ape Yacht Club NFT

Bored Ape Yacht Club (BAYC) représente l’une des collections NFT les plus importantes et les plus précieuses. Cette collection NFT basée sur Ethereum a un prix plancher de 74 ETH ou 126 000 $, ce qui représente le prix minimum auquel un NFT peut être acheté.

Chaque détenteur de BAYC a également accès au « Yacht Club » – un club exclusif offrant des avantages tels que l’accès à des serveurs discord spéciaux, qui incluent des entrepreneurs, des célébrités et des personnes de grande valeur. La capitalisation boursière actuelle de BAYC est de 728 000 ETH (1,2 milliard de dollars).

7. Club d’investissement immobilier

Real Estate Investment Club (REIC) est une plate-forme métaverse NFT qui vise à éduquer les membres de la plate-forme sur l’éducation et l’investissement immobiliers.

Les NFT sur la plate-forme doivent être achetés pour entrer dans REIC – une ville virtuelle qui héberge les membres de la plate-forme pour socialiser avec d’autres investisseurs immobiliers partageant les mêmes idées. Plus qu’un simple investissement, les REIC NFT donneront accès à d’autres projets comme le Digital Asset Property Group (DAPG).

Construits sur le réseau Ethereum, les NFT représentent des jetons ERC-721 conçus par une équipe ayant une expérience de travail sur des jeux populaires tels que Grand Theft Auto (GTA) et Red Dead Redemption.

8. Axie Infinity

Axie Infinity est l’un des jeux P2E les plus populaires dans l’espace crypto, représentant un monde fantastique où les joueurs peuvent utiliser des jetons dans le jeu pour acheter des monstres créés virtuellement connus sous le nom d’Axies. Ces Axies sont frappées en tant que NFT sur la blockchain Ethereum et peuvent être utilisées au combat pour gagner des AXS – la crypto-monnaie native.

Dans ce jeu P2E, les terrains virtuels sont également des NFT négociables qui peuvent être achetés et monétisés sur Axie Infinity. Pour commencer, les lecteurs intéressés peuvent acheter Axie Infinity sur eToro – un échange de crypto-monnaie de premier plan offrant le jeton AXS comme opportunité d’investissement.

Cependant, malgré sa popularité, Axie a été battu par Alien Worlds en tant que jeu NFT le plus joué en juillet, Axie attirant 665 000 joueurs par mois et Alien Worlds atteignant 1,1 million.

