Les VC versent 14,2 milliards de dollars dans la cryptomonnaie au premier semestre 2022, mais les investissements ralentissent maintenant | Cryptomonnaie

KPMG a noté que malgré la baisse attendue, les chiffres d’investissement restaient bien positionnés par rapport aux chiffres d’avant 2021, ce qui met en évidence la maturité croissante du marché.

Les sociétés de capital-risque ont investi 14,2 milliards de dollars dans la cryptomonnaie sur 725 transactions au cours du premier semestre 2022, mais les quatre grands cabinets comptables KPMG prévoient que les investissements ralentiront probablement pour le reste de l’année.

Selon un rapport KPMG récemment publié le 6 septembre, les investissements les plus importants au premier semestre 2022 provenaient de la plateforme de trading de crypto basée en Allemagne Trade Republic (1,1 milliard de dollars), de la plateforme de conservation des actifs numériques Fireblocks (550 millions de dollars), de l’échange de crypto FTX (500 millions de dollars) et la société de logiciels Ethereum ConsenSys (450 millions de dollars).

Les auteurs du rapport, dont le leader mondial de la Fintech de KPMG, Anton Ruddenklau, ont noté que les chiffres d’investissement pour le seul premier semestre 2022 avaient déjà plus que doublé toutes les années avant 2021, ce qui « met en évidence la maturité croissante de l’espace et l’étendue de technologies et solutions attirant les investissements.

Cependant, Ruddenklau a déclaré que le surinvestissement au cours de la période record de 2021 et du premier semestre de 2022, ainsi qu’une récession potentielle imminente, une hausse de l’inflation, des taux d’intérêt et le conflit russo-ukrainien entraîneraient une baisse des investissements cette année.

Activité d’investissement mondiale totale (VC, PE et M&A) dans la blockchain et la crypto-monnaie. Source : KPMG.

La prédiction de KPMG concernant un ralentissement des investissements dans la cryptomonnaie semble déjà confirmée par les données de juillet, les entrées mensuelles sur le marché du capital-risque de la blockchain ayant diminué de 43 % au cours du mois, selon Cointelegraph Research.

Ruddenklau s’attend à ce que le ralentissement de l’intérêt et des investissements en cryptomonnaie se fasse particulièrement sentir dans les entreprises de vente au détail proposant des pièces, des jetons et des NFT.

Alexandre Stachtchenko, directeur de Blockchain & Crypto Assets chez KPMG France, a déclaré dans le rapport que « des sociétés de cryptomonnaie bien gérées avec des politiques de gestion des risques saines, une vision à long terme et une approche solide de gestion des coûts et des risques » se positionneront le mieux pour survivre au courant. marché baissier.

Bien sûr, certains cryptos s’éteindront, en particulier ceux qui n’ont pas de propositions de valeur claires et solides. Cela pourrait en fait être assez sain du point de vue de l’écosystème, car cela éliminera une partie du gâchis créé dans l’euphorie d’un marché haussier. Les meilleures entreprises seront celles qui survivront.

Stachtchenko a ajouté que les institutions financières s’intéressent de plus en plus aux solutions d’infrastructure de blockchain et aux pièces stables pour capitaliser sur les avantages opérationnels de la technologie des registres distribués.

KPMG s’attend également à de nouveaux efforts d’investissement dans les marchés fintech sous-développés, en particulier en Afrique.

Des efforts sur ce front ont été faits par l’échange crypto Binance, qui a récemment entamé des pourparlers préliminaires avec le gouvernement nigérian pour construire une zone économique compatible avec les cryptos dans le but de générer une croissance économique à long terme grâce à l’innovation numérique.