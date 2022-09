First Mover Asia : Le swap-out USDC de Binance n’est pas ce que vous pensez ; Qu’y a-t-il derrière la plongée tardive de Bitcoin ? | Cryptomonnaie

La bourse espère générer un grand pool de pièces de monnaie stables en USD à utiliser pour le trading et alimenté par la pièce de monnaie stable en USD de Binance ; le bitcoin tombe en dessous de 19 000 $.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin tombe en dessous de 19 000 $ après une chute mardi soir.

Insights : Le swap-out USDC de Binance n’est pas ce que vous pensez.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 18 857 $ −6,3 %

Éther (ETH) : 1 538 $ −8,0 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 908,19 −0,4 %

Or : 1 707 $ l’once troy + NaN %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,34 % + 0,1

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin plonge en dessous de 19 000 $; Ether tombe aussi

De James Rubin

Après avoir parcouru un peu moins de 20 000 dollars pendant une grande partie des quatre derniers jours, le bitcoin a plongé mardi soir en dessous de 19 000 dollars.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 19 850 $, en baisse de plus de 6 % au cours des 24 heures précédentes, alors que les investisseurs s’enfonçaient plus profondément dans le mode sans risque. La baisse a suivi la publication de l’indice mensuel des services de l’Institute of Supply Management (ISM) montrant une augmentation inattendue de l’activité parmi les 15 industries mesurées dans le rapport. L’ISM d’août a souligné la probabilité de nouvelles hausses importantes des taux d’intérêt par la banque centrale américaine pour ralentir la résilience de l’économie alors qu’elle cherche à maîtriser l’inflation.

« L’évanouissement de septembre est en jeu alors qu’une économie résiliente ouvre la voie à un resserrement supplémentaire de la Fed », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché à Oanda, dans un e-mail.

Moya a ajouté: « Le commerçant de détail recommence à paniquer alors que les stocks de mèmes et les cryptos tombent sous pression. Le bitcoin passe en dessous des niveaux techniques clés. »

Après avoir bondi tôt mardi et surpassé le bitcoin, Ether a également chuté. La deuxième plus grande crypto en valeur marchande s’échangeait récemment à près de 1 530 $, soit une baisse d’environ 8% alors que l’excitation de l’ETH à propos de la fusion, le changement de protocole de la preuve de travail à une preuve de participation plus économe en énergie a diminué.

D’autres cryptos majeurs étaient solidement rouges après des débuts prometteurs le premier jour ouvrable suivant le long week-end de vacances de la fête du Travail aux États-Unis. Le prix d’ETC, qui se négociait avait augmenté de 28 % tôt mardi au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 41 $, a récemment baissé de 14 % et a changé de mains en dessous de 35 $. UNI était en baisse de près de 16 %.

Les marchés boursiers ont également fermé, bien que de manière moins spectaculaire, le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) axés sur la technologie, tous en baisse de quelques fractions de point de pourcentage. « Les actions vont avoir du mal parce qu’une trop grande partie de l’économie se porte bien et cela laisse Wall Street vulnérable à une période prolongée de hausse des taux d’intérêt », a écrit Moya.

Moya a noté la corrélation continue du bitcoin avec les actions technologiques, et il a qualifié « la flambée des rendements du Trésor, qui a atteint près de 3,5% – leur deuxième plus haut niveau de 2022 – » un signe troublant « .

« Beaucoup commencent à douter que le pic des rendements soit en place et cela pourrait causer des problèmes à Bitcoin », a-t-il écrit. « La pression de vente de Bitcoin sera la prochaine à surveiller les creux de l’été juste avant le niveau de 17 500 $. »

Les plus gros gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Maillon de chaîne LIEN −10,9 % L’informatique Polygone MATIQUE −10,9 % Plate-forme de contrat intelligente avalanche AVAX −10,2 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Le swap-out USDC de Binance n’est pas ce que vous pensez que c’est

Par Sam Reynolds

En surface, Binance supprime les stablecoins qu’il ne contrôle pas, comme l’USDC et le True USD (TUSD), et la conversion des soldes en BUSD semble mauvaise – comme une mauvaise antitrust, car il existe une plate-forme qui remplace le support du produit de son concurrent par le sien. .

Mais c’est une analyse au niveau de la surface.

La réalité n’est pas tout à fait cela. Binance prendra toujours en charge d’autres stablecoins. Il permettra le dépôt et le retrait d’USDC, TUSD et autres (mais pas Tether). Ce que la bourse espère accomplir, c’est d’avoir un grand pool pour les stablecoins en USD à utiliser pour le trading – alimenté par le stablecoin en USD de Binance – similaire à la façon dont FTX regroupe tous les stablecoins sous une catégorie générique « USD & stablecoins ».

Portefeuille (capture d’écran FTX)

« Supprimer la plupart des paires de pièces stables est une bonne chose. La liquidité n’a pas à être répartie entre plusieurs pièces stables, ce qui facilite le travail des teneurs de marché et rend les marchés globalement plus liquides », Evgeny Gaevoy, PDG de Wintermute, un teneur de marché pour les actifs numériques, tmouillé.

Gaevoy a souligné que ce changement rend en fait les transactions plus transparentes et sans friction. Les produits à marge de Binance étaient tous libellés en BUSD de toute façon, donc une conversion était nécessaire.

« Maintenant, vous pouvez ignorer l’étape de conversion dans les deux sens (pour les produits à marge BUSD). C’est un meilleur parcours client tout en gardant l’USDC utile (je dirais même plus utile) », a-t-il tweeté.

Mais pourquoi Tether n’est-il pas inclus dans cette liste de produits stables que Binance convertira en BUSD ?

Gaevoy pense que c’est parce que les régulateurs américains détestent Tether, ce qui indique que Silvergate et Signature, deux grandes banques américaines favorables à la cryptomonnaie, n’y toucheront pas.

Tout cela est similaire à la façon dont FTX traite Tether. L’USDT est considéré comme un actif à 1:1 par rapport à l’USD, mais pas comme un stablecoin.

Burak Tamac, chercheur principal chez CryptoQuant, a un point de vue légèrement différent. Tout cela est un jeu de Binance pour absorber la liquidité de l’USDC afin de saper Tether.

« Selon nos récentes recherches sur l’efficacité du Stablecoin, l’USDT et le BUSD ont été les principaux candidats à la vitesse du marché », a-t-il déclaré à CoinDesk, tout en soulignant que la vitesse sur un an de l’USDC est de 0,08 par rapport à 0,83 pour l’USDT et 0,33 pour le BUSD.

« Étant donné que l’USDC ne semble pas compétitif avec le BUSD, je pense que Binance vise à absorber les liquidités de l’USDC pour saper l’USDT à long terme », a-t-il poursuivi. « L’émetteur de BUSD, Paxos, est sous l’égide réglementaire du Département des services financiers de New York. La clarté de la réglementation et un score Peg-Robustness plus élevé donneront au BUSD un meilleur terrain pour concurrencer l’USDT.

Dans les coulisses

L’analyste de Nansen, Martin Lee, a écrit dans une note à CoinDesk que Binance a « massivement réduit ses avoirs à partir de la mi-août, alors que la plupart des échanges varient généralement de côté ».

Jetons sur les échanges. (Nansen)

Les données montrent que Binance a réduit ses avoirs en USDC de 2,2 milliards USDC le 14 août à un milliard USDC le 22 août.

La transaction la plus notable est un transfert de 1,78 milliard USDC d’un portefeuille de cheville Binance vers un portefeuille de dépôt Binance, a écrit Lee. C’est important, pense-t-il, car le portefeuille de chevilles Binance contient des jetons qui sont enveloppés et rattachés par Binance selon un rapport de 1: 1 au jeton natif correspondant.

Changements d’équilibre (Nansen)

L’intention de Binance

La question centrale reste de savoir quelle était l’intention de Binance en supprimant l’USDC et les autres pièces stables en tant que paire de négociation.

D’une part, le fait que l’échange supprime, dans les coulisses, l’USDC comme l’un de ses piliers suggérerait qu’il pourrait être plus grand de supprimer le stablecoin de l’histoire après son absorption. Après tout, l’une des fonctions des stablecoins en dehors de leur utilisation dans les paires de trading est de fournir la stabilité du dollar que leur nom confère.

Et si Binance tente de supprimer la fonctionnalité de l’USDC comme l’un des piliers importants pour d’autres jetons, il pourrait alors avoir des plans plus sinistres pour que le marché des pièces stables renforce l’avance de BUSD.

Mais les données en chaîne ne donnent pas toujours une image complète, tout cela pourrait n’être qu’un remaniement inoffensif des actifs.

