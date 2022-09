Les demandes de marques pour la cryptomonnaie, les NFT et le métaverse augmentent en 2022 : rapport | Cryptomonnaie

Les données de mars auraient montré le plus grand nombre de dépôts de marques aux États-Unis en 2022, avec 1 078 pour les NFT, 604 pour les crypto-monnaies et 759 pour le métaverse.

Le nombre de marques américaines déposées liées aux crypto-monnaies, aux jetons non fongibles, au Web3 et au métaverse depuis janvier aurait dépassé ceux de 2021.

Selon les données compilées par l’avocat en propriété intellectuelle Mike Kondoudis mardi, les particuliers et les entreprises ont déposé plus de 3 600 demandes de marque auprès de l’Office américain des brevets et des marques pour les crypto-monnaies et les services liés à la crypto au 31 août, contre 3 516 en 2021. Dans De plus, Kondoudis a signalé que le nombre d’applications de jetons non fongibles, ou NFT, avait encore augmenté – plus de 5 800 en 2022 contre 2 087 en 2021 – tandis que le nombre de dépôts de marques liés au métaverse ou Web3 avait plus que doublé : 1 866 en 2021 et 4 150 en août 2022.

Jusqu’à présent, en 2022, plus de 5800 applications de marque ont été déposées auprès de l’USPTO pour les NFT (et les biens/services associés)

janvier : 646

fév: 781

Mars : 1078

avril : 886

Mai : 747

Juin : 718

Juillet : 530

Août : 502 Le total de 2021 était de 2087.#NFT #Web3 #NFTCommunity #Métavers #MetaverseNFT pic.twitter.com/3XCZTD4QP7 – Mike Kondoudis (@KondoudisLaw) 6 septembre 2022

Les données de mars auraient montré le plus grand nombre de dépôts en 2022 pour les trois types d’applications, avec 1 078 pour les NFT, 604 pour la crypto et 759 pour le métaverse, tandis que juillet et août avaient généralement le plus petit nombre d’applications. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé en mars que la société se préparait à rendre les NFT disponibles sur Instagram.

Cointelegraph a rapporté le 1er septembre que la marque de luxe Hermès avait déposé une demande de marque aux États-Unis pour l’utilisation de son nom dans le métaverse, les NFT et la monnaie virtuelle à la suite de l’action en justice intentée par la société contre le fondateur de Metabirkins, Mason Rothschild, pour avoir prétendument profité de la vente. de NFT portant son nom Birkin. Par ailleurs, de grandes entreprises à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace cryptomonnaie, notamment Meta, Formula One, Mastercard, McDonald’s, Gatorade et l’US Space Force, ont toutes déposé en 2022 auprès de l’USPTO suggérant des produits virtuels ou une implication dans la crypto et la blockchain.