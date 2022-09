« Certains cryptos s’éteindront en 2022 », rapporte le cabinet « Big Four » KPMG | Cryptomonnaie

Selon KPMG, le marché de la cryptomonnaie continuera de ralentir tout au long du prochain trimestre.

2022 a enregistré des investissements en milieu d’année nettement plus élevés par rapport aux années précédentes.

Les leaders du marché de la cryptomonnaie, Bitcoin et Ethereum, ont noté une nouvelle baisse de 5 % au cours des dernières 24 heures, portant le BTC à 18 820 $.

2022 a été l’une des années les plus dévastatrices en ce qui concerne l’histoire des crypto-monnaies, alors que Bitcoin est passé de 50 000 $ à 18 000 $. Les krachs et les baisses constatés au cours des neuf derniers mois ont certainement incité de nombreuses personnes à s’interroger sur l’avenir du marché, et KPMG semble avoir une opinion pas si édifiante à ce sujet.

Qu’est-ce que Q3 a en réserve pour la crypto ?

Selon un rapport publié par KPMG, l’un des « Big Four » du secteur comptable, l’intérêt pour les crypto-monnaies et autres investissements dans des organisations similaires va ralentir. L’accent pourrait notamment être mis sur les sociétés de cryptomonnaie qui ont une niche sur les marchés des jetons et des NFT.

Au lieu de cela, l’accent sera désormais mis sur l’infrastructure en ce qui concerne les investissements dans la crypto et la blockchain. Le rapport disait,

« Alors que les investissements dans les crypto-monnaies devraient encore ralentir, l’accent continuera probablement d’être mis sur l’utilisation de la blockchain dans la modernisation des marchés financiers. »

Alexandre Stachtchenko, directeur, Blockchain & crypto assets de KPMG France, a même déclaré que « certaines cryptos vont disparaître cette année, en particulier celles qui n’ont pas de propositions de valeur claires et fortes ».

Mais cela ne indique pas que 2022 n’a pas été une année fructueuse en termes de croissance. En fait, malgré le déluge de krachs déclenchés par des facteurs externes tels que la guerre russo-ukrainienne, les taux d’inflation record et les obstacles réglementaires, les investissements au milieu de l’année se situaient bien au-dessus des niveaux de 2021 sur la même durée.

Au 30 juin, environ 14,2 milliards de dollars avaient été investis dans la blockchain et l’espace crypto en 2022. Cependant, d’ici la fin de l’année, il ne sera pas possible que les investissements correspondent aux 32,1 milliards de dollars de 2021.



Investissement total dans la cryptomonnaie jusqu’en juin 2022

Le marché de la crypto aujourd’hui

Les trois dernières semaines n’ont pas été clémentes envers les crypto-monnaies, même la pièce du roi prenant un coup brutal. Renversé de 22,4%, Bitcoin se négocie à 18 980 $ au moment de la rédaction. Alors que 20 000 $ constituaient une bonne fourchette de support, la baisse de 5 % au cours des dernières 24 heures l’a poussé en dessous de la fourchette.

Maintenant que BTC a perdu le support de sa moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours (rouge) et de la SMA à 100 jours (bleu), il pourrait avoir des difficultés à récupérer. Mais sur l’indice de force relative (RSI), BTC se rapproche de la zone de survente, qui a toujours été une zone d’inversion de tendance.

Action des prix Bitcoin – Graphique quotidien

Compte tenu des indices historiques, il a fallu 56 jours à Bitcoin pour remonter du bas et atteindre les sommets de l’indicateur. Ainsi, même si une reprise est déclenchée, il faudra un certain temps pour que la tendance haussière trouve sa force.