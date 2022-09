Pourquoi le prix Tezos reste dans une emprise baissière | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos est actuellement inférieur de 65 % à la moyenne mobile de 200 semaines.

Enchères de prix XTZ entre des niveaux significatifs.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 1,80 $.

Le prix de Tezos montre un optimisme à court terme, mais être un acheteur précoce reste déconseillé pour les raisons mentionnées ci-dessous.

Le prix de Tezos a besoin de plus de confirmation

Le prix de Tezos se vend actuellement aux enchères à 1,56 $, car les haussiers ont trouvé le support de la moyenne mobile simple (SMA) sur 8 jours. Sur les délais intra-horaires, le prix XTZ teste le SMA de 21 jours. Une bougie de clôture quotidienne réussie au-dessus pourrait permettre de rentrer dans la zone de 1,60 $.

Malgré les signaux optimistes plus courts, les traders doivent continuer à faire preuve de prudence lorsqu’ils traitent avec l’action des prix Tezos. Les baissiers ont constamment produit des creux plus bas et des sommets plus bas au milieu de la baisse.

XTZ USD

L’indicateur de profil de volume confond l’appel à la prudence car les traders n’ont pas encore produit de représailles dignes d’éloges cet été. Enfin, les traders ont réussi à produire une brèche sous la ligne de tendance ascendante qui a soutenu le prix Tezos tout au long de l’été.

Si les conditions du marché persistent, un balayage de l’événement bas pourrait se produire pour la communauté XTZ. Une bougie de clôture en dessous de 1,45 $ pourrait catalyser une baisse de 33 % ciblant 1,00 $.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 1,80 $. Si les haussiers peuvent franchir la barrière, un rallye vers la moyenne mobile de 200 semaines pourrait se produire à 2,84 $, entraînant une augmentation de 64 % par rapport au prix actuel de Tezos.

