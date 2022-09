Binance va commencer à convertir automatiquement l’USDC des utilisateurs en BUSD | Cryptomonnaie

Binance a introduit « BUSD Auto-Conversion » pour améliorer la liquidité de ses utilisateurs.

Grâce à la conversion automatique du BUSD, les pièces stables sous la forme d’USDC, USDP et TUSD seront converties en pièces stables de Binance.

Alors que l’USDC a perdu sa domination du marché, le BUSD a gagné la même chose de 11 % au cours des derniers mois.

Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, propose apparemment des moyens créatifs d’éliminer ses concurrents. L’émetteur du troisième plus grand stablecoin au monde, le Binance USD (BUSD), a fixé son objectif sur trois stablecoins, dont USD Coin (USDC).

Le BUSD va-t-il prendre le pas sur l’USDC ?

Dans une annonce lundi, Binance a déclaré qu’à partir du 29 septembre, l’intégralité du solde existant de l’USDC (USD Coin), de l’USDP (Pax Dollar) et du TUSD (TrueUSD), ainsi que tout nouveau dépôt de celui-ci, sera automatiquement converti en BUSD (USD Binance). Cette conversion sera effectuée selon un ratio de 1: 1 puisque tous ces actifs maintiennent un ancrage de 1 $ avec des fluctuations mineures.

Cependant, Binance a également précisé que cela n’affecterait pas le retrait car les utilisateurs peuvent choisir de retirer leur argent sous forme d’USDC, USDP et TUSD. Cette décision a été prise par Binance non seulement pour « améliorer la liquidité et l’efficacité du capital » pour ses utilisateurs, mais également pour capitaliser sur la baisse des performances de l’USDC, son plus proche rival.

Pour cette raison, l’échange crypto cessera le commerce de plus de 25 actifs avec l’appariement de l’un des stablecoins mentionnés ci-dessus. Binance a également mentionné que ces trois stablecoins sont sur leur cible, pour l’instant, cependant, cette liste pourrait voir l’ajout ou la réduction d’actifs à l’avenir.

La guerre des stablecoins

Sur le marché de la cryptomonnaie aujourd’hui, il n’y a que cinq pièces majeures qui dominent plus de 97 % du marché des pièces stables, et au cours des 12 derniers mois, la dynamique de leur domination a considérablement changé.

Tether (USDT) est en tête de l’espace avec une capitalisation boursière de plus de 64 milliards de dollars, suivi de la capitalisation boursière de 43 milliards de dollars de l’USDC. Le troisième sur la liste est le BUSD, avec une circulation évaluée à 19,4 milliards de dollars, suivi de l’USDP et du TUSD avec une capitalisation boursière inférieure à un million de dollars.

Capitalisation boursière centralisée des pièces stables

En août 2021, l’USDT avait une domination de 63 %, l’USDC et le BUSD détenant 24 % et 11,3 % du marché. Au cours des 12 mois suivants, l’USDT a perdu environ 13 % de cette domination qui a été reprise par l’USDC et le BUSD, s’établissant respectivement à 33,5 % et 15,1 %.

Capitalisation boursière centralisée des pièces stables

Alors que l’USDC a profité de la baisse de l’USDT, le BUSD fera de même avec l’USDC, qui a perdu plus de 3 milliards de dollars au cours des trois derniers mois, tandis que le BUSD a gagné près de 3 milliards de dollars sur la même durée. Cette décision de Binance est une étape dans la propagation de la même chose.