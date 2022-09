JUST IN: Après avoir ignoré Cardano dans un sondage, Vitalik Buterin révise la date de The Merge | Cryptomonnaie

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a évité Cardano dans un sondage concernant la crypto non-Ether qu’il respecte le plus.

Vitalik Buterin réaffirme que la fusion aura lieu vers le 13-15 septembre.

Le hard fork Bellatrix a lieu le mardi 6 septembre – pour préparer la chaîne à la mise à jour logicielle.

Vitalik Buterin, le co-fondateur d’Ethereum – la plus grande crypto-monnaie de contrats intelligents – a créé plusieurs sondages Twitter pour découvrir différentes opinions publiques sur son personnage. Dans l’un des sondages, Buterin a demandé, « quelle crypto-monnaie non-Ethereum est-ce que je respecte le plus? » Curieusement, la liste contenait Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB et Solana (SOL) mais excluait Cardano (ADA).

Pourquoi Buterin a sauté Cardano dans le sondage ?

La communauté crypto a rapidement repris le sujet, de nombreux acteurs de l’industrie se demandant pourquoi Cardano ne figurait pas sur la liste. Cardano, un projet de crypto-monnaie créé par l’ancien collègue de Buterin, Charles Hoskinson, est considéré par beaucoup comme l’un des protocoles les plus importants de l’écosystème.

Environ 66 501 votes ont été exprimés, Bitcoin prenant la première place avec 55,5 %. Binance Coin est arrivé deuxième à 12,2 %, laissant Solana troisième à 9,9 %. Les 22,4% restants n’ont pas participé au sondage mais ont choisi d’obtenir le décompte final.

Les actions de Buterin peuvent aggraver la relation tendue entre lui et Hoskinson. Les deux développeurs ont été en désaccord et se sont affrontés avec des opinions contradictoires dans le passé. Hoskinson était l’un des fondateurs d’Ethereum en 2014, mais une retombée ultérieure avec Buterin l’a vu dévier pour construire Cardano – une blockchain considérée comme un potentiel « Ethereum Killer ». Le boeuf entre Buterin et Hoskinson continue, malgré les nombreuses années depuis leur séparation.

Lire la suite : Prédiction du prix Ethereum : avec un mouvement de 6 %, le prix de l’ETH envisage 2 000 $ avant la fusion

Buterin annonce une date révisée pour la fusion Ethereum

Dans d’autres nouvelles, Buterin a indiqué l’heure exacte à laquelle la fusion devrait avoir lieu via Twitter. Selon Buterin, la hausse des niveaux de taux de hachage est la raison pour laquelle la mise à jour logicielle est intervenue plus tôt – entre le 13 et le 15 septembre.

Outre la date révisée, Buterin a exhorté les opérateurs de nœuds à mettre à jour leurs clients avant le hard fork de Bellatrix. La fourche dure Bellatrix met la fusion en mouvement en « *préparant* » la chaîne.

Le logiciel qui permet aux nœuds Ethereum de lire les blocs de la blockchain et des contrats intelligents est connu sous le nom de client Ethereum. De même, un «nœud» est la pièce qui exécute ou exécute le logiciel client.

Les opérateurs de nœuds Ethereum sont tenus de s’aligner sur la mise à niveau de Bellatrix via une mise à jour sur les clients de la couche consensus avant l’époque 144 896 sur la chaîne Beacon. Cette mise à niveau a été planifiée vers 11 h 34 min 47 s UTC.

Graphique journalier ETH/USD

Le prix d’Ethereum se négocie à environ 1 668 $ au moment de la rédaction. Comme indiqué plus tôt mardi, Ethereum se rapproche de 2 000 $ avant la fusion. Du bon côté, une cassure au-dessus de 1 800 $ pourrait cimenter la présence des traders sur le marché et pourrait être le catalyseur que le prix de l’Ether attend pour lancer une course haussière.

D’autre part, le prix de Cardano oscille autour de 0,5 $ au moment de la rédaction. Le jeton a du mal à maintenir une tendance haussière au-dessus de 0,5 $, mais les analystes estiment que l’ADA a le potentiel de franchir la barre des 1,0 $. Cardano est la sixième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 16,8 milliards de dollars.

Lire la suite: Le prix Cardano approche de sa fin de partie alors que septembre promet d’être le pire mois pour ADA