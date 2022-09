Le prix de Solana affiche trois jours positifs consécutifs avec une baisse à moyen terme inchangée | Cryptomonnaie

Le prix de Solana augmente à nouveau alors que les traders poursuivent une séquence de victoires de trois jours.

Le prix du SOL pourrait encore évoluer légèrement à la hausse à très court terme.

À moyen terme, rien ne change et le marché baissier se poursuit.

Le prix Solana (SOL) offre une certaine marge aux traders pour imprimer quelques jours de gains. Certes, lundi, les marchés ont basculé ; Pourtant, le prix du SOL pourrait résister à la tourmente et imprimer une session positive, bien que mince. Pour l’avenir, pour cette semaine, le prix du SOL pourrait encore évoluer de 16% dans une direction positive, car les traders devront garder un objectif de profit proche car le marché baissier est loin d’être terminé.

Le prix du SOL profite d’un peu d’élan à la hausse

L’action des prix de Solana se dirige enfin vers le nord après une longue période d’action modérée des prix. Cela se reflète clairement dans l’indice de force relative (RSI), qui se négocie trop près ou même à la barrière de survente depuis trop longtemps. Comme pour tout sur les marchés, une certaine décompression est nécessaire car les haussiers voudront enregistrer des gains, et les baissiers doivent attendre un meilleur niveau d’entrée pour maintenir la tendance baissière à plus long terme qui se poursuit dans les crypto-monnaies.

Le prix du SOL a donc encore de la marge avec 16% de gains encore sur la table. Cela indiquerait que le prix de Solana pourrait finir par se négocier à près de 38 $, entre le pivot mensuel et la moyenne mobile simple sur 55 jours, qui agira comme un plafond à la hausse. Il faut souligner qu’il s’agit d’une transaction à très court terme et que ce n’est pas le bon moment pour acheter et rester assis sur cette position dans l’espoir qu’elle se redressera à 100 %, car cela ne se produira pas dans la dynamique actuelle du marché.

Graphique journalier SOL/USD

L’un des risques pesant sur les prédictions à la hausse est que le risque global lié aux tensions géopolitiques pourrait exercer une pression sur les actifs à risque, y compris les cryptos. Les tensions entre la Russie et l’Ukraine restent élevées et la Turquie est entrée en conflit avec la Grèce au sujet de certaines îles de la Méditerranée, avertissant qu’elle pourrait même déclencher une invasion. Cela ajoute de la tension dans la zone euro et ne pourrait que signifier plus de stress et de peur parmi les investisseurs, et les amener à retirer plus de liquidités des actifs à risque et des crypto-monnaies, les prix du SOL retombant potentiellement à 30 et 26 dollars.