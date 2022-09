Le prix de Polkadot augmente mais le plafond se profile à proximité | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot a augmenté mardi après que les traders aient limité les pertes à près de zéro lundi.

Le prix DOT bénéficie de vents favorables de la part des marchés qui applaudissent les packages de support en Europe.

Attendez-vous à voir un autre petit pop plus haut, mais un double plafond est à proximité et déclenchera probablement un fondu précoce.

Le prix de Polkadot (DOT) devrait enregistrer des gains de 6% en cours de journée alors que des vents favorables émergent mardi. Les marchés ont digéré le plan de sauvetage de l’Europe pour le secteur de l’énergie et y voient une doublure argentée, ainsi que des mesures supplémentaires de la part de l’Allemagne, qui a déclaré qu’elle retarderait la fermeture progressive de ses centrales nucléaires afin de répondre à la demande d’énergie pendant l’hiver. De plus, la course effrénée du prix Ethereum quelques heures seulement avant la mise à jour de son réseau et le lancement de la v2 contribue à remonter le moral des crypto-monnaies en général.

Le prix DOT remonte le moral

Le prix de Polkadot espère poursuivre sa petite tendance à la hausse qui a commencé fin août, avec une ligne de tendance favorable se formant au cours des trois derniers jours de bourse. Plusieurs tests fermes ont confirmé la présence d’un support, et une pression à la hausse est potentiellement en vue, car un triangle haussier s’est formé avec le pivot mensuel comme ligne de base. Cela dit, rien n’a fondamentalement changé puisque l’environnement de marché actuel est très négatif et que Polkadot est toujours dans une tendance générale à la baisse.

Le prix DOT pourrait néanmoins encore pousser plus haut et même dépasser le pivot mensuel et la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 7,83 $. Une telle évasion, cependant, risque d’être une fausse évasion et de se transformer en piège à traders. Une fois que 8 $ sont atteints, attendez-vous à voir un fondu brutal qui pourrait aller si loin que même la ligne de tendance ascendante verte pourrait commencer à se casser et ne plus tenir aucun support.

Graphique journalier DOT/USD

Bien sûr, il se pourrait bien que certains éléments positifs émergent alors que les nouvelles en provenance d’Ukraine commencent à s’estomper. Cela ouvre une certaine marge pour une déflation des risques extrêmes pesant sur le prix DOT et voyant plus de place pour la hausse. Cela se traduirait par une hausse du prix DOT au-dessus de 8 $ et éventuellement à 9 $ près du niveau de résistance mensuel R1.