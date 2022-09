Le géant DeFi Aave arrête de prêter Ether avant Ethereum Merge | Cryptomonnaie

Le protocole de prêt et d’emprunt décentralisé dominant Aave ne traitera pas les prêts éther dans la perspective de la transition imminente de la blockchain mère de la crypto-monnaie Ethereum du mécanisme de consensus de preuve de travail (PoW) au mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS).

Entre le 30 août et le 2 septembre, la communauté Aave a voté à une écrasante majorité en faveur de la suspension, mettant de côté le principe du marché libre de la finance démocratisée pour atténuer les risques à l’échelle du protocole qui pourraient découler de la refonte technologique d’Ethereum, surnommée la fusion, qui devrait avoir lieu entre le 1er septembre et le 1er septembre. 13-15.

« Avant la fusion Ethereum, le protocole Aave est confronté au risque d’une utilisation élevée sur le marché des ETH. La suspension temporaire des emprunts d’ETH atténuera ce risque d’utilisation élevée », a déclaré la proposition mise en évidence par la société de recherche Block Analitica.

Le taux d’utilisation fait référence au pourcentage du pool prêté. Le taux augmentera probablement car les utilisateurs pourraient emprunter des ETH avant la fusion pour recevoir de l’argent gratuit ou le jeton potentiel Ethereum fork ETHPOW.

Selon Ian Unsworth, chercheur chez Binance.US, les utilisateurs empruntent des ETH à des protocoles de prêt, en particulier AAVE. Si la tendance se poursuit, le taux d’utilisation déjà élevé de plus de 70 % pourrait passer à 100 %, comme l’anticipe Bobby Ong de Coingecko.

Certains mineurs d’Ethereum contestent la transition prévue vers PoS et cherchent à diviser la chaîne en une chaîne PoS et une chaîne PoW. Ce dernier aura ETHPOW comme jeton natif, qui sera distribué gratuitement aux détenteurs d’ETH.

Une utilisation élevée rendra les liquidations difficiles

Un pic du taux d’utilisation à 100% indiquerait que la plupart des ETH ont été prêtés, laissant peu de garanties aux liquidateurs pour traiter les liquidations régulières des positions d’emprunt d’ETH.

« Une utilisation élevée interfère avec les transactions de liquidation, augmentant ainsi les risques d’insolvabilité du protocole », a déclaré Block Analitica dans la proposition.

Tout en qualifiant la suspension d’emprunt de bonne décision, Ian Solot, partenaire du fonds spéculatif crypto TagusCapital, a déclaré: « La partie du problème est que si les marchés deviennent très volatils et que les emprunteurs d’ETH doivent être liquidés, il peut y avoir une pénurie d’ETH en raison d’une utilisation élevée, ce qui rend plus difficile le déroulement efficace des liquidations. »

Les liquidations sont la fermeture forcée de positions en raison d’une baisse de la valeur de la garantie. Aave décrit les liquidations comme un processus qui se produit lorsque le facteur de santé d’un emprunteur descend en dessous de 1 en raison de sa valeur de garantie ne couvrant pas la valeur de son prêt/dette.

Les transactions récursives financées par l’ETH deviennent peu attrayantes

La hausse du taux d’utilisation pourrait porter les taux d’emprunt d’éther à des niveaux où les positions d’emprunt récursives populaires ETH-stETH sur Aave deviennent non rentables. Cela, à son tour, pourrait conduire à un dénouement massif de positions, injectant de la volatilité sur le marché du stETH.

Dans les transactions récursives, les utilisateurs déposent l’ETH dans le protocole de jalonnement liquide Lido en échange du jeton d’éther jalonné (stETH), qui est ensuite déposé en garantie sur Aave pour emprunter plus d’ETH. Cet ETH emprunté est à nouveau transféré au Lido pour plus de stETH, qui est à nouveau déposé en garantie sur AAVE pour emprunter des ETH. Le cycle continue. Cette position à effet de levier analogue au carry trading perd de son attrait une fois que les taux d’emprunt des ETH dépassent les récompenses de staking annualisées, actuellement à 3,9 % sur Lido.

« Une fois que le taux d’emprunt des ETH atteint 5%, ce qui se produit peu après un taux d’utilisation de 70%, les positions stETH/ETH commencent à devenir non rentables », a déclaré l’équipe de recherche et d’analyse des risques Block Analitica dans le plan d’atténuation des risques Aave ETHPOW publié le mois dernier. « Cela indique que nous verrions beaucoup de rachats de stETH à ETH et, à leur tour, une baisse du prix du stETH, qui sera déjà sous pression en raison du passage régulier des détenteurs de stETH à l’ETH pour profiter du travail d’ETHPoW. »

« Tout cela peut conduire à une spirale à la baisse des prix du stETH, ce qui peut créer des liquidations en cascade chez Aave », a ajouté Block Analitica.

Le plus grand emprunteur d’ETH et les deux deuxièmes plus grands emprunteurs d’ETH sur AAVE ont stETH en garantie, selon les données tweetées par Unsworth de Binance.US. Au moment de mettre sous presse, plus de 900 millions de dollars de stETH sont bloqués sur AAVE en garantie pour l’emprunt d’ETH.

Aave fait également face au risque que les fournisseurs de liquidités d’éther enveloppé (wETH) retirent des pièces pour se positionner pour un potentiel jeton de fork Ethereum ETHPOW. Certains membres de la communauté ne savent pas si la suspension des emprunts d’ETH aiderait à résoudre le problème potentiel.