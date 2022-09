Le Trésor australien consulte le public sur l’exclusion fiscale des devises étrangères Bitcoin | Cryptomonnaie

Le département ministériel australien du Trésor a contacté le public pour demander une consultation concernant un projet de loi qui exclurait les crypto-monnaies de la taxation en tant que devise étrangère si elle était adoptée.

Dans un communiqué de presse, le trésorier adjoint Stephen Jones a souligné l’intention du gouvernement australien d’exclure les actifs cryptomonnaies d’être considérés comme une devise étrangère à des fins fiscales. Cependant, la législation n’aurait aucun impact sur la perception des impôts sur les gains en capital sur la crypto détenue en tant qu’investissements.

Le public a eu 25 jours, du 6 septembre au 30 septembre, pour partager son opinion sur le projet de loi.

Si elle est promulguée, la législation verra la modification de la définition existante de la monnaie numérique dans la loi sur la taxe sur les produits et services (TPS) – excluant ainsi les crypto-actifs de la définition de la devise étrangère. La TPS est une taxe générale prélevée sur les biens, services et articles vendus ou consommés en Australie.

Le Trésor a noté que les informations personnelles du répondant, y compris le nom et l’adresse, seront rendues publiques si elles ne sont pas retirées de manière proactive.

La décision d’exclure les crypto-monnaies en tant que monnaie étrangère est le résultat direct de l’adoption par El Salvador du Bitcoin (BTC) comme monnaie légale. L’Australie prévoit de minimiser les incertitudes potentielles liées à la taxation des crypto-monnaies par le biais de cette législation.

Mendoza, une province d’Argentine, a commencé à accepter la crypto pour les taxes et les frais. L’administration fiscale de Mendoza (ATM) a déclaré que l’autorisation des paiements cryptomonnaies offrait aux contribuables une option supplémentaire pour se conformer aux obligations fiscales. De plus, le déménagement remplit son propre «objectif stratégique de modernisation et d’innovation».

À partir du 24 août, les résidents de Mendoza peuvent utiliser le site Web du guichet automatique pour payer des impôts en utilisant n’importe quel portefeuille crypto, y compris Binance, Bybit et Ripio. Le système génère un code QR basé sur la crypto-monnaie sélectionnée par l’utilisateur final, qui convertit ensuite une quantité équivalente de stablecoins en pesos argentins via un fournisseur de services de paiement en ligne non divulgué.