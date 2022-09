Le prix du bitcoin pourrait revoir 22 000 $ si ce jeu de réversion moyen se concrétise | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin se situe dans une fourchette de consolidation étroite depuis près de neuf jours.

Un balayage du cluster de liquidités de 19 511 $ pourrait probablement déclencher une reprise à 21 874 $.

Une clôture quotidienne qui passe en dessous puis transforme le support de 19 511 $ en résistance invalidera la thèse haussière.

Le prix du Bitcoin est dans une fourchette de consolidation depuis neuf jours et ne montre aucun signe de baisse ou de hausse. Cependant, les perspectives générales pour BTC sont qu’il doit collecter des liquidités avant de tenter une reprise.

Alors que l’action des prix de BTC est sans aucun doute ennuyeuse, les nouvelles concernant un grand passionné de Bitcoin, Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, ne le sont pas. Saylor a fait la une des journaux après avoir été pris dans le tourbillon réglementaire alors que le district de Columbia dépose une plainte pour fraude fiscale contre lui.

Alors que l’un des principaux partisans de la BTC est servi, les mineurs de Poolin, qui font partie d’un pool minier de Bitcoin et de crypto-monnaie plus large, sont inquiets alors que la société interrompt les retraits sur son service de portefeuille, invoquant des problèmes de liquidité.

Le prix du Bitcoin doit bientôt montrer sa main

Le prix du bitcoin est venu très près de balayer le niveau de 19 511 $, qui contient les plus bas du mois d’août, les doubles fonds et les plus bas de la semaine dernière. Par conséquent, ce cluster coïncidant contient beaucoup de liquidités de vente non collectées reposant en dessous.

Un balayage du niveau de 19 511 $ pourrait être suivi d’une reprise rapide au-dessus de celui-ci, ce qui fournirait le signal initial requis pour que les investisseurs retournent à la hausse lors de la reprise.

L’une des raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin tentera probablement un rallye de reprise ici est la « réversion moyenne », c’est-à-dire qu’après un mouvement massif dans une direction, l’actif s’inverse et revisite la moyenne du mouvement récent pour combler l’écart d’efficacité.

Dans cet esprit, un balayage de 19 511 $ pourrait entraîner un nouveau test de 20 692 $, ce qui est le point médian du crash de 10% observé entre le 26 août et le 28 août. Dans certains cas, le prix du Bitcoin pourrait également revoir la fourchette haute à 21 874 $ pour collecter la liquidité buy-stop restant au-dessus des sommets égaux, portant le gain total à 12%.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, une ventilation du niveau de support de 19 511 $ invalidera la thèse haussière. Cette évolution pourrait voir BTC revoir les creux de swing formés le 13 juillet à 18 880 $ et/ou le creux du mois précédent à 18 752 $.

Dans un cas très baissier, le prix du Bitcoin pourrait revoir le niveau de support de 17 570 $.