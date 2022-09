Ce niveau de support promet un rallye de récupération de 120% pour le prix du Shiba Inu | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu oscille à nouveau au-dessus du niveau de support de 0,0000118 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 120 % après un crash de 30 % et un nouveau test du POC à 0,0000081 $.

Un chandelier quotidien clôturant en dessous de 0,0000081 $ sans reprise rapide invalidera la thèse haussière de SHIB.

Le prix du Shiba Inu montre un manque de volatilité – une caractéristique de nombreuses pièces de mème. Ces dog-coins ont une phase de volatilité proche de zéro et de compression de la fourchette de prix suivie d’un mouvement explosif. SHIB se trouve dans la première phase, attendant que la volatilité entre en jeu.

Prix ​​Shiba Inu et ses phases

Le prix du Shiba Inu a connu un épisode volatil le 14 août, marquant ironiquement le sommet local pour de nombreux altcoins. Ce jour-là, SHIB a gagné 25% puis a annulé ses gains au cours de la semaine prochaine et teste actuellement à nouveau le plancher de support de 0,0000118 $.

Cette action des prix est un exemple du cycle de phase volatil et sec que SHIB et de nombreuses pièces meme traversent. La dernière phase explosive notable a été observée en octobre 2021, lorsque le prix du Shiba Inu a augmenté de 1 136 % en moins d’un mois.

Ce mouvement explosif massif a été observé après quatre mois de consolidation et a été suivi d’une annulation des gains au cours des sept à huit mois suivants.

Pour résumer, il y a trois phases que SHIB subit quel que soit le laps de temps

La phase de consolidation La phase explosive La phase de chute libre

Graphique SHIB/USDT sur 3 jours

Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessus où les trois phases différentes sont codées par couleur, l’altcoin est actuellement dans la troisième phase, rose, de « chute libre ».

Quelle est la prochaine étape pour SHIB en ce moment ?

La tendance à la baisse se poursuivra, poussant le prix du Shiba Inu à la baisse pour retester le plancher de support hebdomadaire à 0,0000087 $. Cependant, l’endroit le plus apte pour SHIB à trouver une base stable pour une inversion potentielle est le point de contrôle (POC) à 0,0000081 $.

Ce niveau marque le point du volume d’échange le plus élevé pour SHIB depuis le 10 mai 2021, et est donc susceptible de fournir un support et une résistance substantiels.

Ainsi, les investisseurs peuvent probablement s’attendre à ce qu’une résurgence de la pression acheteuse intervienne à ce niveau, déclenchant un retournement. Cependant, pour qu’un rallye de reprise à part entière se produise, les conditions du marché doivent être favorables aux haussiers, c’est-à-dire que le prix du Bitcoin doit également devenir haussier.

En combinant toutes les observations ci-dessus, les investisseurs peuvent s’attendre à une autre baisse, suivie d’une consolidation serrée et ennuyeuse, puis enfin à SHIB de déclencher un rallye explosif au niveau suivant le plus évident – 0,0000179 $, qui contient des arrêts d’achat reposant au-dessus.

Ce mouvement constituerait une ascension de 120% par rapport au POC à 0,0000081 $ et est l’endroit le plus probable où la plupart des acteurs du marché chercheront à réaliser des bénéfices.

Graphique SHIB/USDT sur 3 jours

Le prix du Shiba Inu pourrait même déclencher prématurément une montée en puissance avant de corriger et de retester le POC à 0,0000081 $. Cependant, si SHIB tombe en dessous de ce niveau et ne parvient pas à se rétablir, cela indiquerait que les vendeurs ont le contrôle et cela invaliderait la thèse haussière exposée ci-dessus.

Dans un tel cas, le prix du Shiba Inu pourrait chuter à 0,0000070 $, où il essaiera de trouver un support et un répit auprès des vendeurs.