« Bien trop facile » – Le faux Ponzi du chercheur en crypto lève 100 000 $ en quelques heures | Cryptomonnaie

L’influenceur crypto FatManTerra affirme avoir recueilli plus de 100 000 $ de Bitcoin (BTC) auprès d’investisseurs crypto dans un programme d’investissement qui a ensuite été révélé comme faux.

Le chercheur en crypto a déclaré qu’il avait créé le faux programme d’investissement à titre expérimental et pour enseigner aux gens une leçon sur le fait de suivre aveuglément les conseils d’investissement des influenceurs.

Le compte sur Twitter compte environ 101 100 abonnés et est surtout connu pour être un ancien partisan de Terra qui s’exprime maintenant activement contre le projet et le fondateur Do Kwon après son effondrement de 40 milliards de dollars en mai.

Dans un tweet du 5 septembre, FatManTerra a déclaré à ses abonnés qu’il avait « reçu l’accès à une ferme BTC à haut rendement » par un fonds sans nom, et a déclaré que les gens pouvaient lui envoyer un message s’ils voulaient participer à l’opportunité de l’agriculture de rendement.

« J’ai maximisé ce que je pouvais, il reste donc une allocation restante et j’ai pensé que je la transmettrais – la priorité sera donnée aux victimes de l’UST. DM pour plus de détails si vous êtes intéressé », a-t-il écrit.

Alors que la publication a reçu une tonne de réponses négatives de la part de personnes l’appelant comme une arnaque, FatMan a déclaré qu’il avait quand même réussi à collecter plus de 100 000 $ de BTC à partir de la publication initiale sur Twitter et sur Discord en l’espace de deux heures.

Dans un tweet du 6 septembre, FatManTerra a révélé que le programme d’investissement était faux depuis le début, le décrivant comme une « campagne de sensibilisation » pour montrer à quel point il est facile de duper les gens dans la cryptomonnaie en utilisant de simples mots à la mode et en promettant de gros retours sur investissement.

Alors que j’utilisais beaucoup de mots à la mode et que je faisais un acte très convaincant sur toutes les plateformes, je me suis assuré de garder les détails de l’investissement intentionnellement obscurs – je n’ai pas nommé le fonds et je n’ai pas décrit le commerce – personne ne savait où le rendement venait de. Mais les gens ont quand même investi.

«Je veux envoyer un message clair et fort à tout le monde dans le monde de la cryptomonnaie – quiconque propose de vous remettre de l’argent gratuit ment. Il n’existe tout simplement pas. Votre influenceur préféré vous vend un coaching commercial rapide ou vous offre une opportunité d’investissement en or vous arnaque », a-t-il ajouté.

FatManTerra affirme avoir maintenant remboursé tout l’argent et a réitéré que « les repas gratuits n’existent pas ».

La notion d’influenceurs qui auraient prétendument fait la promotion d’escroqueries a fait les manchettes ces derniers temps, le YouTuber Ben Armstrong (BitBoy Crypto) ayant intenté une action en justice contre le créateur de contenu Atozy le mois dernier pour l’avoir accusé de promouvoir des jetons douteux auprès de son public, bien qu’il ait depuis retiré le procès. .

FatManTerra a également déclaré que son faux message sur le fonds était inspiré du compte Twitter de Lady of Crypto, qui a été accusé d’avoir vendu des plans d’investissement douteux à ses 257 500 abonnés.

Le 5 septembre, la Dame de la crypto a ouvert une liste blanche pour sa nouvelle société de négoce financée qui prétend qu’elle peut échanger les fonds des utilisateurs en leur nom et recevoir une répartition 80/20 sur les bénéfices.