Le prix ApeCoin est prêt à chuter à 4,2 $ alors que les traders prennent le contrôle | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin révèle une formation de triangle descendant sur le graphique de quatre heures.

Le modèle prévoit une baisse de 7 % à 4,32 $, mais pourrait s’étendre jusqu’à 4,21 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 4,81 $ invalidera la thèse baissière de l’APE.

Le prix d’ApeCoin montre que la récente consolidation entraînera probablement une cassure baissière. Le crash entrant collectera la liquidité restant à la baisse avant de déclencher une tendance haussière plus importante.

Le prix ApeCoin se prépare pour sa prochaine étape

Le prix d’ApeCoin a formé quatre hauts inférieurs et quatre bas égaux depuis le 29 août. La connexion de ces points de basculement à l’aide de lignes de tendance révèle une formation de triangle descendant. Cette formation technique a un biais baissier et prévoit un downswing de 7%, obtenu en mesurant la distance entre le premier swing high et swing low jusqu’au point de cassure.

L’objectif pour le prix ApeCoin est de 4,32 $, mais si les baissiers sont actifs, le mouvement pourrait s’étendre plus bas pour balayer les creux égaux à 4,21 $. Cette évolution porterait la baisse totale à 9,3 %.

Les investisseurs intéressés peuvent attendre qu’un chandelier de quatre heures se clôture sous le niveau de support horizontal à 4,64 $ pour entrer dans une position courte. Une fois la cassure confirmée, le prix ApeCoin commencera sa descente à 4,32 $ et 4,21 $, respectivement.

Graphique APE/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix d’ApeCoin rebondit sur le plancher de support de 4,64 $ et produit un plus haut au-dessus du sommet du swing du 6 septembre à 4,81 $, cela dénotera une cassure haussière et invalidera les perspectives baissières.

Un tel développement pourrait voir le prix ApeCoin revoir le niveau psychologique de 5 $.

Noter:

Un mouvement majeur du prix du Bitcoin pourrait affecter les altcoins, y compris ApeCoin. Par conséquent, les investisseurs peuvent regarder cette vidéo expliquant le chemin que BTC pourrait emprunter au cours des prochains jours.