Le prix de Crypto.com est susceptible de piéger les traders car l’objectif de baisse reste inachevé | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com montre une reprise alors qu’il tente de produire un sommet supérieur au sommet du 25 août à 0,133 $.

Cette évolution pourrait entraîner des traders piégés, en particulier si le CRO se dirige vers la collecte de liquidités en dessous de 0,0985 $.

Un chandelier quotidien clôturant au-dessus de 0,133 $ avec un plus bas par rapport à 0,112 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix de Crypto.com est sur une tendance baissière sans aucun signe d’arrêt pour l’instant. Cependant, le récent pic de l’élan haussier a dû donner aux acheteurs une fausse impression d’une reprise, car les objectifs de baisse ne sont toujours pas atteints.

Si les traders ne font pas attention, ils risquent de se faire pincer dans les prochains jours.

Le prix de Crypto.com prévoit d’annuler les gains récents

Le prix de Crypto.com a chuté de 28 % entre le 14 août et le 4 septembre, créant un creux à 0,112 $. Cette baisse a été suivie d’une reprise rapide le 4 septembre avec une hausse de 2,80 % au cours des deux jours suivants.

Cependant, ce mouvement est temporaire et susceptible d’être inversé car les teneurs de marché baissent le CRO pour collecter la liquidité restant en dessous des creux égaux formés à 0,1080 $ et 0,0985 $. L’ouverture de positions longues après ce développement aura plus de chances de réussir.

Mais pour l’instant, le prix de Crypto.com se prépare à une baisse de 10% à 19% alors que les baissiers prennent le contrôle.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent haussières pour le prix de Crypto.com en raison de l’augmentation soudaine de la pression d’achat, ce rallye doit être évité. La liquidité restant en dessous de 0,1080 $ et 0,0985 $ devrait être collectée avant une montée massive.

Cependant, les haussiers pourraient déclencher prématurément une montée en flèche s’ils peuvent produire un chandelier quotidien au-dessus de 0,133 $. Cette décision invalidera la thèse baissière, mais une confirmation supplémentaire arrivera si le prix de Crypto.com peut établir un plus bas plus élevé par rapport au plus bas du 4 septembre à 0,112 $.