First Mover Asia: la fusion d’Ethereum commence à frapper les prix des puces de jeu | Cryptomonnaie

Les prix des unités de traitement graphique (GPU) pour les ordinateurs personnels chutent avant le passage prochain de la blockchain Ethereum à un réseau de preuve de participation, qui réduit déjà la demande de puces des mineurs de crypto-monnaie.

Prix: Bitcoin gaufre environ 20 000 $ pour la neuvième journée consécutive. Binance prévoit d’arrêter le support d’échange pour trois stablecoins qui rivalisent avec son propre BUSD.

Insights: Avec la fin de l’extraction de preuve de travail Ethererum à l’horizon, grâce à la fusion à venir et à son passage à un système de blockchain de preuve de participation, les prix des GPU chutent comme un roc, rapporte Sam Reynolds.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 19 726 $ −0,7 %

Éther (ETH) : 1 593 $ + 1,4 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 924,26 −1,1 %

Or : 1 721 $ l’once troy + 0,7 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,19 % −0,07

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin Waffles autour de 20 000 $ et Binance

Par Bradley Keoun

Bitcoin (BTC) a oscillé autour de la barre des 20 000 dollars pour la neuvième journée consécutive, les marchés traditionnels étant pour la plupart fermés aux États-Unis à l’occasion de la fête du Travail.

Au moment de mettre sous presse, la plus grande crypto-monnaie changeait de mains autour de 19 800 $, en baisse de 0,7 % au cours des dernières 24 heures. Ether (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie, a augmenté de 1,7 % pour atteindre 1 598 $.

Les analystes de la cryptomonnaie examinaient un modèle dans les données de la blockchain connu sous le nom de « pics d’approvisionnement dormants », suggérant que le bitcoin pourrait être sur le point de connaître une course haussière. Une autre mesure appelée Puell Multiple indique que les investisseurs à long terme ont augmenté leurs stocks à mesure que les prix baissaient.

Binance, le plus grand échange cryptomonnaie au monde, a déclaré qu’il cesserait de prendre en charge les stablecoins USDC, USDP et TUSD, avec un plan pour convertir automatiquement les avoirs des utilisateurs de ces pièces en son propre stablecoin, BUSD, le 29 septembre.

Poolin, l’un des plus grands pools miniers de bitcoins, a suspendu les retraits dans le cadre d’un effort visant à préserver les actifs et à stabiliser les liquidités.

Un régulateur financier brésilien a interdit à la bourse de cryptomonnaie basée à Singapour Bybit de négocier des titres.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Terre LUNA +7,0 % Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +2,2% L’informatique Ethereum EPF +1,4% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Boucle CRL −4,3 % Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME −3,0 % Plate-forme de contrat intelligente Shiba Inu SHIB −2,9 % Devise

Connaissances

Les prix des puces informatiques GPU glissent vers le PDSF à l’approche de la fusion d’Ethereum

Par Sam Reynolds

Au fur et à mesure que la crypto-monnaie est entrée dans le courant dominant, le prix des unités de traitement graphique (GPU) pour les ordinateurs personnels était souvent lié au sort du marché de la crypto – depuis qu’ils sont devenus populaires pour l’extraction de crypto-monnaie. Maintenant, avec la fin de l’extraction de la preuve de travail Ethererum à l’horizon, grâce à la prochaine fusion et à son passage à un système de blockchain de preuve de participation, les prix des GPU chutent comme un roc.

Un marché haussier pour la cryptomonnaie s’est récemment accompagné d’un marché haussier pour les prix des GPU. Au plus fort du rallye d’ether en 2021, certains des GPU les plus puissants se vendaient en moyenne 114 % au-dessus du prix de détail suggéré par leur fabricant (PDSF). Après tout, pour la preuve des protocoles basés sur le travail – ce qu’est actuellement Ethereum, depuis son lancement en 2015 – les GPU et leur capacité de traitement parallèle ont été essentiels pour l’exploitation minière.

Mais c’était avant The Merge. Le passage d’Ethereum de la preuve de travail à forte intensité de calcul à la preuve de participation indique que les dizaines de millions de GPU achetés au cours des quatre dernières années pour exploiter l’éther n’ont plus d’utilité. Certains mineurs envisagent de déplacer leurs opérations vers Ethereum Classic, mais bien que le protocole existe depuis près de six ans, il n’a tout simplement pas obtenu l’effet de réseau nécessaire pour attirer une masse critique d’applications décentralisées, NFT ou DeFi.

Les prix des GPU reflètent cela. Selon les données publiées par la maison d’analyse de l’industrie Jon Peddie, les expéditions globales d’unités GPU ont diminué de 15 % par rapport au dernier trimestre. Cela provient en partie d’un ralentissement du marché des PC, les analystes d’IDC prévoyant une baisse de 12,8 % d’une année sur l’autre pour 2022. La baisse rapide d’un trimestre à l’autre des prix des GPU met directement le blâme sur l’évaporation de la demande des crypto-mineurs.

Selon GPUTracker.eu, les prix de certains des GPU les plus populaires sont en baisse à deux chiffres. Le RTX 3080 Ti, autrefois favori des mineurs, a vu son prix de vente moyen baisser de 45 % au cours du dernier trimestre, le plaçant presque au PDSF. En février, la carte était vendue pour environ 2 000 $ ; maintenant, c’est un peu plus de 1 100 $.

En Chine, les grossistes ne peuvent pas se débarrasser de ces cartes assez rapidement car les stocks s’accumulent dans les exploitations minières qui tentent de décharger l’approvisionnement.

Tout cela se fait sentir sur le résultat net de Nvidia. Au cours des récents résultats, la société a déclaré que sa gamme de jeux (lire : les GPU utilisés pour l’exploitation minière) avait diminué de 33 % sur un an pour atteindre 2,04 milliards de dollars, ce qui est plus important que prévu par les dirigeants. Ses revenus dédiés aux puces de crypto-minage ont également chuté, mais les ventes de ces puces représentent une petite fraction du silicium vendu par la société aux mineurs.

À bien des égards, les dirigeants de Nvidia ne pourraient pas être plus heureux. Jensen Huang, PDG de Nvidia, n’a jamais été trop à l’aise avec les mineurs qui volent ce qu’il pensait avoir dû être pour les joueurs ou d’autres utilisateurs de puces.

«Le jeu se développe, le poste de travail se développe, le centre de données hyperscale d’IA se développe, l’informatique haute performance se développe. Franchement, je préférerais que nos GPU soient conçus pour être utilisés dans ces domaines », a-t-il déclaré lors de la conférence technologique annuelle de l’entreprise en 2018. « Ma préférence serait, bien sûr, que nous les attribuions aux personnes nous les construisons, mais il y a une raison logique pour laquelle [they use] GPU Nvidia, car c’est le plus grand supercalculateur distribué au monde. »

Il ressemble à Huang, et Nvidia obtiendra ce qu’il veut. Ils ont juste besoin de courage pour faire face à quelques trimestres de déclin qui surviennent juste au moment où le secteur plus large des PC sort de son supercycle Covid. La question est, va-t-il récupérer aussi rapidement sans exploitation minière ? Les investisseurs et la SEC aimeraient le savoir.