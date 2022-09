Comment le prix de l’Avalanche pourrait atteindre un creux avant un rallye à court terme | Cryptomonnaie

Ventes aux enchères de prix AVAX à un niveau clé de retracement de Fibonacci de 61,8 %.

Le prix de l’avalanche montre une légère hausse de volume au milieu du contact avec le niveau FIB et le support RSI.

L’invalidation de la thèse haussière dépend du creux du swing du 18 juin à 13,79 $ comme support.

Le prix de l’avalanche pourrait atteindre son niveau de prix actuel. Tout mouvement plus profond serait un développement positif pour le scénario baissier.

Le prix de l’avalanche est à un niveau décisif

Le prix de l’avalanche se vend actuellement aux enchères à 18,84 $ alors que les haussiers et les baissiers se débattent sur des périodes plus courtes. Depuis août, les baissiers ont contrôlé la tendance mettant fin au rallye estival, qui à son apogée était une augmentation de 120% de la valeur pour les détenteurs d’AVAX depuis la liquidation du 18 juin.

Un outil de retracement de Fibonacci entourant l’intégralité de la course haussière estivale suggère que la baisse actuelle est actuellement le retracement de 61,8 %. Parmi les praticiens d’Elliott Wave et de Fibonacci, le prix de l’Avalanche doit commencer à trouver un support et à exercer des représailles contre les baissiers, sinon toute la tendance haussière sera menacée.

AVAX EUR

L’achat est justifiable pour les commerçants qui cherchent à participer à un jeu spéculatif. L’indice de force relative et l’indicateur de profil de volume soutiennent tous deux l’idée d’un creux potentiel du marché. Les cibles haussières pourraient remonter à 37 $, soit une augmentation de 90 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Le rallye potentiel dépend du creux du 18 juin à 13,79 $ qui reste intact. Les premières preuves de la poursuite de la tendance baissière pourraient être une clôture en dessous de 17,25 $.

