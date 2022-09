Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Whale Watching 101 – Guppies vs Goldfish | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre une augmentation significative du volume tout en se négociant en dessous de la moyenne mobile de 200 semaines.

Le prix Ethereum oscille au-dessus de la moyenne mobile sur 200 semaines, mais affiche des mesures baissières sur la chaîne.

Les mesures des prix ondulatoires en chaîne pourraient constituer le signal de vente que recherchent les investisseurs à forte capitalisation.

Une règle commune aux pêcheurs est que les guppys et les poissons rouges ne peuvent jamais se mélanger.

Cet article utilise des métriques en chaîne pour avoir une perspective sur le marché actuel de la crypto-monnaie. Bien que le sentiment du marché et les données techniques suggèrent un potentiel haussier, les mesures en chaîne commencent à peindre un récit entièrement différent.

Le prix du Bitcoin a une décision à prendre

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 19 743 $, car l’indicateur de profil de volume montre une augmentation significative des transactions tandis que le prix du BTC reste stagnant. Le mouvement banal du marché survient après que Bitcoin a perdu 20% de sa valeur marchande le mois dernier.

Les baissiers ont franchi avec succès la moyenne mobile de 200 semaines (WMA) et ont fait sauter les traders près du niveau psychologique de 20 000 $. La brèche a incité les commerçants de détail à rejoindre les traders appelant à la liquidation du prix Bitcoin le plus bas de l’été à 17 622 $.

BTC.USDT Graphique sur 2 jours

Métriques en chaîne

Sous le capot, le prix du Bitcoin montre une preuve déroutante pour les baissiers du day trading. L’indice de position des mineurs Bitcoin de CryptoQuant montre une augmentation significative des dépôts des mineurs sur les bourses. Au 1er septembre, l’indicateur était de près de 10x par rapport à sa fourchette fluctuante moyenne.

Indice de position des mineurs de Bitcoin de CryptoQuants

Selon le Cryptoquant

« Une valeur plus élevée montre que les mineurs envoient plus de pièces que d’habitude, ce qui indique une vente possible. Si les mineurs envoient une partie de leur réserve en même temps, cela pourrait déclencher une baisse des prix. »

En combinant ces facteurs, le prix du Bitcoin pourrait mettre en place un mois de septembre sanglant. L’invalidation de la thèse baissière peut se produire si les traders peuvent reconquérir le 200-WMA sur un graphique à plus long terme tel que l’hebdomadaire/mensuel. Le 200 WMA est actuellement supérieur de 17% au prix du Bitcoin.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix Ethereum brosse un tableau différent

Le prix Ethereum se négocie à 1 566 $ alors que le jeton de contrat intelligent décentralisé plane au-dessus du 200-WMA. Alors que le sentiment du marché s’épanouit dans le positif parmi la fusion à venir, le prix Ethereum montre un signal inquiétant sous le capot qui contrarie la perspective haussière à long terme.

Graphique ETH USDT sur 2 jours

Métriques sur la chaîne

Selon l’indicateur de transactions de dépôt sur tous les échanges de CryptoQuant, Ethereum a enregistré le plus grand nombre de dépôts depuis sa création. Le 25 juillet, les échanges ont enregistré 640 000 transactions, soit près de sept fois la fourchette quotidienne moyenne. En théorie, plus de dépôts sur un échange indiquent une plus grande probabilité de vente. Le 3 septembre, le prix Ethereum a enregistré 200 000 transactions supplémentaires.

Indicateur de transactions de dépôt d’échange de Crypto Quants

Lorsqu’ils sont combinés, les traders Ethereum à forte capitalisation participent clairement au marché et pourraient influencer de manière significative le prix d’Ethereum dans les semaines à venir. Un état d’esprit commercial prudent doit être appliqué sur la base de variables confusionnelles.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix d’ondulation est en mouvement

Le prix XRP de Ripple peut faire allusion à une grande liquidation en cours. La semaine dernière, 1 milliard de jetons ont réintégré l’offre en circulation. L’inflation des jetons est le résultat du programme d’entiercement de Ripple. Selon Ripple,

« Le système d’entiercement du XRP Ledger est conçu pour gérer deux cas d’utilisation. Celui qui lui donne son nom est sa capacité à verrouiller des fonds sur le grand livre sous réserve de libération sur l’un des deux comptes selon qu’une condition particulière se produit à un moment donné. «

Programme d’entiercement Ripple

Bien que l’utilisation de la formulation soit sujette à interprétation, il existe davantage de mesures en chaîne signalant qu’une vente est imminente. L’indicateur d’approvisionnement en circulation sur 365 jours de Santiment a montré une augmentation des transactions de portefeuilles actifs.



Prix, volume, offre hors bourse et 365 indicateurs de circulation de Santiment

L’élan de l’indicateur augmente de 200 millions de pièces tous les quelques jours. Si les conditions de marché persistent, l’offre en circulation entrera en collision avec le seuil total de l’offre en dehors des bourses, actuellement positionné à 99 milliards de jetons. Cela pourrait être un signal en chaîne que les baleines recherchent pour commencer à décharger leurs jetons.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security