Pourquoi les jetons DeFi MATIC, Chainlink, Balancer ont explosé avec des gains à deux chiffres | Cryptomonnaie

Les jetons DeFi Polygon MATIC, Balancer BAL et Chainlink LINK ont généré des gains à deux chiffres pour les détenteurs au cours de la semaine dernière.

Les analystes pensent que la prochaine fusion d’Ethereum et l’acceptation des NFT par Meta et Ticketmaster alimentent le rallye DeFi.

Le prix MATIC vise l’objectif de 0,91 $, les analystes prévoient une poursuite de la tendance haussière de l’altcoin.

MATIC, LINK et BAL ont généré des gains massifs pour les détenteurs malgré le bain de sang crypto. À l’approche de la fusion d’Ethereum, les jetons MATIC et DeFi ont connu une hausse des prix.

Les hausses de prix MATIC, LINK et BAL surmontent le sentiment haussier d’Ethereum Merge

Les jetons DeFi comme les solutions de mise à l’échelle de couche 2 et des projets comme Chainlink et Balancer sont essentiels pour les détenteurs d’ETH. La communauté Ethereum a été témoin d’une hausse des prix dans Polygon MATIC, Chainlink LINK et Balancer BAL. Ces trois crypto-monnaies ont offert aux détenteurs des gains de 10 à 20 % au cours de la semaine dernière.

Transition d’Ethereum vers la preuve de participation, la fusion est la clé de l’écosystème ETH. Un autre facteur clé est l’adoption des NFT par de grandes entreprises technologiques comme Meta et Ticketmaster. Les NFT sont devenus un élément clé de l’écosystème d’Ethereum, c’est pourquoi leur adoption alimente un sentiment haussier parmi les détenteurs d’ETH. MATIC, LINK et BAL sont devenus les meilleurs choix parmi les détenteurs de la communauté ETH.

3️⃣ Les jetons DeFi Polygon, Balancer et Chainlink enregistrent des gains à deux chiffres Ils ont bénéficié :

La fusion Ethereum

Adoption des NFT par Ticketmaster et Meta. – eToro (@eToro) 5 septembre 2022

Fusion d’Ethereum et impact sur DeFi

La transition d’Ethereum vers la preuve de participation est essentielle pour le marché de la cryptomonnaie, comme plusieurs projets de cryptomonnaie et contrats intelligents. La fusion fait grimper le prix de l’ETH. En réponse à l’anticipation entourant la fusion, des projets comme Optimism, Avalanche, MATIC ont connu une flambée de leurs prix. Les analystes estiment que la fusion n’a pas encore été prise en compte et que l’écosystème d’Ethereum connaîtra probablement une appréciation des prix.

Trader_XO, un analyste pseudonyme, a évalué le graphique des prix MATIC et a prédit un rallye à 0,91 $.

MATIC-USDT

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix MATIC est suspendu à la dernière ligne et qu’une baisse de 25% de Polygon est probable. Les analystes de Netcost-Security sont baissiers sur MATIC et prédisent un renversement de tendance, contrairement à la prédiction haussière de Trader_XO pour la solution de mise à l’échelle Ethereum.