Le prix du bitcoin baisse un peu plus alors que les traders poussent à la baisse des prix | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est de retour dans la zone d’achat malgré sa récente chute à 19 620 $.

Le prix du BTC pourrait étirer les pertes pour atteindre les plus bas de juin si le support à 19 600 $ s’effondre.

Le prix du bitcoin affiche un revirement supérieur à 20 000 $, mais les baleines doivent continuer à s’accumuler.

Le prix du Bitcoin a poursuivi la séquence de défaites de la semaine dernière au milieu des craintes de nouvelles pertes. Les investisseurs annoncent un autre crash crypto avec le prochain événement majeur – la fusion Ethereum. Le marché est en conflit, certains participants estimant que la fusion a déjà été prise en compte. En revanche, d’autres augurent d’un scénario de vente d’informations avec d’immenses pertes.

Pendant ce temps, les échanges de prix Bitcoin se situent à environ 19 725 $ lors de la séance de négociation asiatique de lundi. Le support à 19 600 $ a été maintenu, empêchant de nouvelles actions jusqu’aux plus bas de juin autour de 18 000 $.

Lire la suite : JUST IN : Ethereum a dépassé 1,7 milliard de transactions, quelle est la prochaine étape pour ETH ?

Fondamentaux clés soutenant une éventuelle reprise du prix du Bitcoin

Les investisseurs à gros volume, autrement appelés baleines, continuent d’investir de l’argent dans la plus grande crypto-monnaie, malgré la récente tendance à la baisse. Selon la métrique en chaîne de distribution d’approvisionnement de Santiment, les adresses détenant entre 10 000 et 100 000 BTC s’élèvent à 92, contre 79 début mars.

Un mouvement de redressement devrait prendre forme dans les prochains jours – peut-être des semaines, tant que les baleines continueront à remplir leurs sacs. Idéalement, la force de queue derrière le prix du Bitcoin monte en flèche avec la demande croissante et est généralement un signal haussier.

Métrique de distribution d’approvisionnement Bitcoin

La valeur marchande réalisée (MVRV) révèle que la crypto-monnaie phare est de retour dans une zone d’achat. Comme observé dans le graphique ci-dessous, une lecture MVRV de -7,78% implique que le prix du Bitcoin est considérablement sous-évalué. Les haussiers peuvent faire pression pour des prix beaucoup plus bas, après quoi ils pousseront pour le swing ultime – non seulement au-dessus de 20 000 $, mais suffisamment fort pour démarrer une course haussière.

Métrique en chaîne Bitcoin MVRV

Le prix du bitcoin pourrait bientôt être sur la voie de la reprise, mais d’abord, le support à 19 600 $ doit tenir. Si cette congestion des acheteurs s’affaiblit, les investisseurs devraient commencer à s’acclimater à des baisses inférieures à 19 000 $, surtout maintenant que les creux de juin sont en vue.

Du côté positif, l’oscillateur stochastique tend vers une divergence haussière alors que le prix du Bitcoin stabilise le mouvement des prix pour une éventuelle montée au-delà de 20 000 $. Cet indice doit valider une cassure au-dessus d’une ligne de tendance à la baisse majeure, comme on le voit ci-dessous, pour que le prix du Bitcoin fasse un retour durable.

Graphique sur quatre heures BTC/USD

Il vaut la peine de se concentrer sur les obstacles possibles que le prix du Bitcoin pourrait rencontrer dans sa quête pour grimper au-dessus de 20 000 $, par exemple, les zones de congestion des vendeurs solides à 20 400 $, 21 800 $ et 20 000 $. Les traders qui ne souhaitent peut-être pas s’accrocher à la poussée ultime dans une course haussière peuvent envisager de quitter leurs positions aux niveaux mentionnés. Néanmoins, les plus optimistes ont le choix de conserver respectivement 26 000 $ et 28 000 $.