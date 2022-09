Le prix de Tezos devrait plonger de 8% aujourd’hui même si les marchés américains adoptent les préoccupations européennes | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos voit les traders être pressés à la baisse lors d’une séance de négociation négative pendant les heures européennes.

Le prix XTZ n’a pas de réponse aux inquiétudes du marché mondial après que les gros titres de samedi et dimanche aient déclenché une vente à découvert.

Attendez-vous à voir une éventuelle baisse prolongée si la session américaine prend le dessus sur l’esprit européen, car la plupart des traders américains sont en congé pour un long week-end.

L’action sur les prix de Tezos (XTZ) a déjà perdu 3% lors de la session européenne alors que les marchés européens ont été abattus après que les gouvernements ont publié plusieurs mesures pour éviter un effondrement complet du marché de l’énergie. Le problème est survenu après que la Russie a interrompu l’approvisionnement en gaz de l’Europe. Avec l’augmentation des risques géopolitiques extrêmes, les marchés sont prêts à choisir des refuges plutôt que des actifs à risque, ce qui indique une mauvaise nouvelle pour l’action des prix de Tezos.

Le prix XTZ devrait tomber à 1,40 $

Le prix de Tezos voit les investisseurs s’inquiéter et s’inquiéter de ce qu’il faut faire ensuite après que le flux de nouvelles a éclaté dimanche soir quelques heures seulement avant le début de la séance de négociation ASIA PAC. L’élément déclencheur est venu d’une déclaration conjointe de la Suède et de la Finlande indiquant qu’ils devaient émettre un fonds d’urgence pour protéger l’approvisionnement énergétique, car quelques teneurs de marché étaient au bord de la faillite en raison d’appels de marge élevés sur les contrats à terme sur l’énergie. Lundi matin, le poids lourd de l’Allemagne a publié une déclaration similaire, déclenchant une autre baisse de l’euro, la force du dollar entraînant un vent contraire pour les crypto-monnaies.

Le prix XTZ verra les traders pousser à la baisse vers environ 1,40 $, ce qui est le plus bas d’il y a deux semaines et est proche du pivot mensuel S1 d’août. Si ce niveau ne se maintient pas, attendez-vous à une autre baisse de 9 % vers 1,30 $, avec le S1 mensuel de septembre situé à proximité pour rattraper les baisses. Parallèlement à cela, l’indice de force relative (RSI) aura atteint le marqueur de survente et devrait être prêt pour une reprise par les traders.

Graphique journalier XTZ/USD

Comme plusieurs étages sont en cours d’identification, une très grande vente ne semble pas encore se dérouler. La crise énergétique est assez éloignée des crypto-monnaies en tant que classe d’actifs, de sorte que l’effet d’entraînement négatif devrait être plutôt contenu et éventuellement voir un revirement de l’action des prix dès mardi. Attendez-vous à voir un peu plus haut vers 1,60 $, à partir duquel le double plafond entre en jeu. Cette bande de résistance contient la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et le pivot mensuel juste en dessous de 1,70 $.