JUST IN : Ethereum a dépassé 1,7 milliard de transactions, quelle est la prochaine étape pour ETH ? | Cryptomonnaie

Près de 100 000 Ether ont été jalonnés en une seule journée avant la fusion, la transition très attendue vers la preuve de participation.

La blockchain Ethereum a franchi une nouvelle étape, dépassant 1,7 milliard de transactions.

Ethereum vise un objectif haussier de 3 300 $, les analystes prévoient un rallye de l’altcoin.

Ethereum Merge est prévu pour le 13 septembre, alors que l’événement tire à sa fin, l’altcoin a franchi une nouvelle étape. Les analystes sont optimistes sur Ethereum et prédisent un rallye de l’altcoin, avant l’événement clé.

Ethereum franchit une étape clé avant la fusion

La fusion d’Ethereum est l’un des événements les plus attendus de l’histoire des crypto-monnaies. L’altcoin est prêt à passer d’un mécanisme de consensus de preuve de travail à une preuve de participation.

La blockchain Ethereum a franchi une étape clé aujourd’hui, puisqu’elle a réalisé 1,7 milliard de transactions. C’est un moment décisif pour les détenteurs d’ETH, car il marque l’utilité croissante d’Ethereum. Les détenteurs d’Ethereum se préparent pour le largage aérien du jeton ETH PoW avec la prochaine fusion le 13 septembre.

Comment réclamer vos jetons ETH PoW

Bobby Ong, co-fondateur de CoinGecko a récemment partagé comment réclamer des jetons ETH PoW, dans son tweet. Ong a décrit les sept étapes que les détenteurs d’ETH doivent suivre pour profiter de la fusion.

La mise à niveau d’Ethereum est une transition de la preuve de travail à la preuve de participation et après cet événement, les mineurs d’Ethereum ne peuvent plus exploiter. Par conséquent, bifurquer l’ETH et conserver les jetons PoW est le seul moyen de continuer à exploiter l’altcoin.

Pour recevoir les jetons ETH PoW, les commerçants doivent d’abord détenir ETH dans un portefeuille qui prend en charge le fork. Si les commerçants détiennent des ETH dans un portefeuille matériel, ils en ont la garde complète. S’ils le détiennent dans un portefeuille d’échange, ils peuvent ou non recevoir les jetons fourchus.

Des échanges comme BitMEX et Poloniex ont jeté leur poids derrière le fork Ethereum PoW et ces plates-formes prennent également en charge le trading. Par conséquent, Ong pense qu’il est essentiel de vérifier la politique d’échange avant la fusion à venir.

Les commerçants détenant Ethereum sur Optimism, Arbitrum, Polygon, Avalanche ou d’autres solutions de mise à l’échelle de couche 2 ne recevront aucun jeton PoW en échange. Par conséquent, il est essentiel de replacer ETH sur le réseau principal avant la fusion. De même, les jetons Ethereum utilisés pour fournir des liquidités ne sont pas éligibles pour un airdrop à moins qu’ils ne soient reliés au réseau principal.

Les analystes prédisent une remontée des prix d’Ethereum à 3 300 $

IAmCryptoWolf, un analyste crypto pseudonyme, a évalué le graphique des prix Ethereum et a noté que l’altcoin est actuellement en phase d’accumulation. L’analyste a fixé deux objectifs haussiers pour Ethereum, 2 500 $ et 3 300 $. Une baisse en dessous du niveau de 1 400 $ est considérée comme une invalidation de la tendance haussière.

Tableau des prix ETH-USD