L’éther est prêt pour le rallye avant la fusion après l’éclatement du coin | Cryptomonnaie

Ether (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie en valeur marchande, semblait prête pour une nouvelle hausse des prix avant la « fusion » d’Ethereum, selon les observateurs qui suivent les modèles de graphiques.

La semaine dernière, le jeton natif de la blockchain d’Ethereum a éclaté d’un modèle de coin descendant identifié par deux lignes de tendance convergentes et descendantes reliant les hauts et les bas du 14 août et du 25 août, les 10 août, 20 août et 28 août.

« La formation est une confirmation solide que l’ETH pourrait augmenter en septembre plus que quiconque ne le pense », a déclaré Bill Noble, analyste technique en chef de la société de recherche sur les crypto-monnaies Token Metrics, à CoinDesk, lorsqu’on lui a demandé ce que la cassure du coin indique.

La cassure du coin d’Ether indique que la correction depuis le plus haut de 2 000 $ du 14 août est terminée et que la tendance haussière depuis le plus bas de 1 000 $ du 13 juin devrait reprendre.

Les prix ont doublé au cours des quatre semaines précédant le 14 août, les marchés boursiers ayant retrouvé leur calme et le développeur d’Ethereum, Tim Beiko, a fait allusion au 19 septembre comme date limite pour la fusion tant attendue d’Ethereum – la mise à niveau technologique qui transformera la plate-forme de contrats intelligents en une preuve. réseau d’enjeux. La refonte entraînera probablement une réduction drastique de l’offre d’ETH et apportera une réserve de valeur à la crypto-monnaie.

La fusion devrait avoir lieu vers le 15 septembre.

Les traders utilisent souvent l’analyse technique – une étude des modèles de prix – pour aider à prendre des décisions d’investissement.

Le coin descendant commence largement au sommet et se contracte à mesure que les prix baissent, ce qui fait converger les deux lignes de tendance descendantes à mesure que le modèle mûrit. La nature convergente des lignes de tendance représente des creux moins profonds, signe d’une pression de vente décroissante. Par conséquent, une cassure indique une reprise haussière.

Graphique journalier d’Ether montrant une cassure en baisse. (TradingView)

Ether a quitté le coin en baisse jeudi, ouvrant la voie à un rallye pré-fusion.

« Ether est sorti d’un coin en baisse. Un mouvement au-dessus de 1 700 $ renforcerait la conviction dans l’élan haussier qui se dirige vers la fusion », a déclaré Lewis Harland, chercheur à Decentral Park Capital.

Gazprom joue les trouble-fête

La crypto-monnaie semblait sur la bonne voie pour franchir les 1 700 dollars vendredi après qu’un rapport supposé sur la masse salariale non agricole aux États-Unis a ravivé les espoirs d’une hausse plus lente des taux de la Réserve fédérale après septembre.

Cependant, l’ascension s’est interrompue après que le géant russe de l’énergie Gazprom a annulé samedi la date limite pour reprendre l’approvisionnement en gaz de l’Europe via le gazoduc Nord Steam 1, invoquant un défaut technique.

La nouvelle a renforcé les craintes d’inflation, anéantissant l’appétit pour le risque des investisseurs. Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février, les perturbations de l’approvisionnement énergétique en Europe et dans d’autres parties du monde se sont aggravées, entraînant une inflation persistante. Cela a forcé les banques centrales mondiales à aspirer les liquidités avec des hausses rapides des taux d’intérêt et d’autres outils.

Selon Politico, Gazprom a déclaré samedi qu’il augmenterait ses expéditions de gaz vers l’Europe via l’Ukraine. Cependant, les marchés semblaient sceptiques quant à l’aide et restaient faibles au moment de mettre sous presse, les principaux contrats à terme sur actions européennes se négociant en baisse de 2% tandis que l’indice du dollar dépassait 110,00 pour la première fois en deux décennies.

L’éther s’est échangé à environ 1 565 $ tandis que le bitcoin était au prix de 19 765 $, selon les données de CoinDesk